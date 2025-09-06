Хоккейный клуб «Челмет» потерпел два поражения на старте сезона в ВХЛ

Челябинская команда уступила «Горняку-УГМК» и «Олимпии» в домашних поединках

Хоккеисты челябинского клуба «Челмет» провалили старт сезона в ВХЛ, потерпев два домашних поражения. Сегодня, 6 сентября, «черно-белые» в равной игре уступили аутсайдеру турнира «Олимпии» из Кирово-Чепецка — 1:2. В составе южноуральского клуба вновь отметился заброшенной шайбой Филат Гусманов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

А ведь как хорошо все начиналось. «Челмет» здорово начал встречу. Парни вышли на лед с твердым намерением реабилитироваться за домашнее поражение в предыдущем матче от «Горняка-УГМК» (2:5). К тому же подопечным Марата Аскарова удалось забить быстрый гол. Проявил свои снайперские качества Филат Гусманов. Молодой форвард ранее забросил свою дебютную шайбу в ВХЛ, вторую долго ждать не пришлось. Челябинец нанес классный кистевой бросок с острого угла в дальнюю девятку — 1:0.

Впрочем, долго радоваться хозяевам льда не пришлось. В середине периода гости выровняли положение. Первая опасная атака хоккеистов «Олимпии» завершилась взятием ворот. Счет в матче сравнял Алексей Дробин.

На старте второго отрезка центрфорвард гостей Максим Пиков подхватил шайбу в углу челябинской зоны, спокойно выкатился на пятак и низом бросил — 1:2. У хозяев были возможности отыграться до второго перерыва, однако оба большинства остались не реализованными. «Челмет» атаковал много, часто гостил в чужой зоне. Но все эти атаки не принесли успеха. Итог встречи — 1:2.

«Для нашей молодой и новой команды каждый матч — опыт. Хотелось, чтобы ребята скорее обрели уверенность. Через усердную работы голы придут. Посыл такой — через матчи наша молодая команда должна становиться лучше и лучше. Вижу поступательное движение. Главное — терпение и время», — отметил на пресс-конференции главный тренер «Челмета» Марат Аскаров.

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат ВХЛ. 6 сентября. «Челмет» (Челябинск) — «Олимпия» (Кирово-Чепецк) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Филат Гусманов (Илья Зиновьев), 03:23 (5×5).

1:1 — Алексей Дробин (Денис Толпегин, Михаил Епишин), 11:02 (5×5).

1:2 — Максим Пиков, 21:10 (5×5).

Следующий матч «черно-белые» также проведут дома — 8 сентября в Челябинск пожалует пермский «Молот».

Фото: пресс-служба ХК «Челмет» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).