Хоккеисты «Челмета» из-за удалений упустили победу в матче с «АКМ»

Челябинский клуб вел 4:2, но уступил тулякам в овертайме со счетом 4:5

Хоккейный клуб «Челмет» досадным образом упустил победу в матче с тульским «АКМ» в чемпионате ВХЛ. Челябинцы за 10 минут до конца третьего периода вели в счете две шайбы, но из-за череды глупых удалений позволили сопернику выровнять положение, а затем и забить победный гол в большинстве. Итог результативной встречи 5:4 в пользу хозяев площадки, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В первом периоде команды создали так много голевых моментов, что их хватило бы на весь матч. Соперники как будто отказались от игры в обороне, предложив друг другу покуражиться в атаке. Открыли счет в матче хозяева льда — Тимур Шарифьянов бросил с ползоны, а голкипер челябинцев Данил Мошаров не выручил.

Хоккеистам «Челмета» понадобилось некоторое время на то, чтобы прийти в себя, а затем перейти в контрнаступление. И ответили наши парни «дуплетом». Сначала Михаил Щеглов, а затем Александр Шэн сделали счет 2:1. Причем, обе шайбы челябинцы забросили в быстрых контратаках, поймав соперника на ошибках.

Впрочем, еще до ухода на первый перерыв туляки выровняли положение. Они мощно провели концовку, но провели несколько хороших позиционных атак, одна из которых завершилась взятием ворот. Глеб Иванов удачно подставил клюшку после броска Алексея Гарячева — 2:2.

Хозяева площадки агрессивно начали второй период, провели пару затяжных позиционных атак. Защита «Челмета» трещала по швам, но выдержала натиск соперника, в том числе и в меньшинстве. Погасить порыв туляков удалось благодаря контратакам. В одной из них «черно-белые» выходили «3 в 1», но не забили. Зато минуту спустя забили важнейший гол — с острого угла на добивании сыграл Илья Зиновьев — 3:2.

Долгое время цифры на табло не менялись. Лишь в третьем периоде счет в матче изменился. Алексей Рыкманов убегал «1 в 0», но переиграть голкипера не смог. Помешал ему это сделать защитник хозяев, нарушивший правила. Судья справедливо назначил буллит. Сам пострадавший его мастерски реализовал — 4:2.

До конца третьего периода чуть меньше 14 минут. Но вместо того, чтобы «засушить» игру, челябинцы зачем-то поддали жару. Череда глупых удалений привела к тому, что команда осталась втроем против пятерых оппонентов. К тому же тренеры хозяев выпустили вместо вратаря шестого полевого игрока. Егор Пучков свел разрыв в счете к минимуму.

Любопытно, что даже в меньшинстве «Челмет» мог решать все сам. Никита Телегин убегал в контратаке на рандеву с голкипером туляков, но не забил. И практически тут же южноуральцы пропустил шайбу в свои ворота. В неравных составах они и забили победный гол в овертайме. 5:4 — итог этого результативного и суперзрелищного поединка.

Хоккей. Чемпионат ВХЛ. Сезон-2025/2026. 16 сентября «АКМ» (Тула) — «Челмет» (Челябинск) — 5:4 от (2:2, 0:1, 2:1, 1:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Тимур Шарифьянов (Владислав Дюкарев, Глеб Иванов), 04:58 (5×4).

1:1 — Михаил Щеглов (Алексей Рыкманов), 11:03 (5×5).

1:2 — Александр Шэн, 13:51 (5×5).

2:2 — Глеб Иванов (Алексей Гарячев, Степан Игнатов), 17:23 (5×5).

2:3 — Илья Зиновьев (Марк Родионов, Михаил Мокин), 23:58 (5×5).

2:4 — Алексей Рыкманов, 46:12 (бул).

3:4 — Егор Пучков (Максим Цыбин, Камиль Шиафотдинов), 50:20 (6×3).

4:4 — Матвей Брынцев (Яромир Ермаков, Владислав Рыбаков), 54:38 (5×4).

5:4 — Глеб Иванов (Яромир Ермаков), 61:59 (4×3).

Отметим, что в параллельном матче играла и другая южноуральская команда. Так, «Магнитка» в гостевом поединке обыграла «Рязань-ВДВ». Благодаря этому успеху южноуральцы возглавили турнирную таблицу чемпионата.

Хоккей. Чемпионат ВХЛ. Сезон-2025/2026. 16 сентября «Рязань-ВДВ» (Рязань) — «Магнитка» (Магнитогорск) — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Иннокентий Рыбин (Никита Зимин), 19:23 (5×5).

1:1 — Ярослав Алексеев (Александр Севостьянов), 29:40 (5×4).

1:2 — Александр Мирзабалаев (Алексей Егоров, Денис Михнин), 31:46 (5×5).

1:3 — Алексей Фурса (Иннокентий Рыбин, Никита Зимин), 38:33 (5×4).

2:3 — Вадим Перескоков (Денис Мингалеев), 46:05 (5×5).

2:4 — Борис Осипович (Никита Громов), 56:01 (5×5).

Что касается «Челмета», то уже послезавтра, 18 сентября, он проведет очередной поединок. Подопечным Марата Аскарова предстоит сыграть в гостях с клубом «Рязань-ВДВ».

Фото: пресс-служба ХК «АКМ» (Тула) и «Рязань-ВДВ» (Рязань).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).