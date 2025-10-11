Хоккейный клуб «Челмет» совершил удивительный камбэк в матче со «СКА-ВМФ»

Челябинцы уступали в счете 0:3, но вырвал победу со счетом 4:3

Удивительный камбэк сделал хоккейный клуб «Челмет» в чемпионате ВХЛ. Челябинская команда уступала в гостевом поединке питерскому «СКА-ВМФ» со счетом 0:3, а затем забросила четыре безответные шайбы. Это уже шестая победа подряд у «черно-белых» в чемпионате, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Этот «Челмет» в сезоне-2025/2026 бросает то в жар, то в холод. Подопечные Марата Аскарова отвратительно начали выступление в чемпионате ВХЛ, потерпев три поражения на старте турнира. Да и дальше дела складывались не лучшим образом. Но затем команда по непонятным причинам встрепенулась, выдав серию из пяти побед кряду.

Но сегодня, 11 октября, выяснилось, что ее сопровождают взлеты и падения не только в чемпионате, но и по ходу самих матчей. Челябинский клуб проигрывал 0:3 к середине второго периода, но затем переломил ход поединка. Помог «черно-белых» вернуть в игру Андрей Матюшин. Это он забил гол престижа, а три минуты спустя сократил разрыв в счете до минимума. Еще до конца второго периода выровнял положение Руслан Агламзянов.

В дебюте третьего периода вывел челябинцев вперед Артемий Низамеев. Теперь уже «черно-белые» были хозяевами положения и могли играть по счету. С этой задачей они успешно справились и довели матч до победы. Хотя в самой концовке забросили и пятую шайбу (уже в пустые ворота). Однако судейская бригада после изучения видеоповтора гол все-таки отменила. Рефери определили, что Артемий Низамеев оказался в офсайде.

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат ВХЛ. 11 октября. «СКА-ВМФ» (Санкт-Петербург) — «Челмет» (Челябинск) — 3:4 (1:0, 2:3, 0:1).

Шайбы забросили:

1:0 — Владислав Романов (Даниил Лазутин, Арслан Яруллин), 16:42 (5×5).

2:0 — Егор Шеховцов (Никита Недопекин, Григорий Осипов), 21:39 (5×4).

3:0 — Матвей Поляков (Игнат Лутфуллин), 24:13 (5×5).

3:1 — Андрей Матюшин (Руслан Агламзянов), 27:04 (5×5).

3:2 — Андрей Матюшин (Артемий Низамеев, Захар Миць), 30:29 (5×5).

3:3 — Руслан Агламзянов (Илья Зиновьев, Артем Проничкин), 36:46 (5×5).

3:4 — Артемий Низамеев (Артем Проничкин), 44:01 (5×5).

«Челмет» одержал шестую победу кряду и поднялся на 8-ю строчку в турнирной таблице чемпионата ВХЛ. Челябинский клуб завершил выездную серию матчей и теперь его ждут четыре поединка на родном льду. Первый из них состоится 16 октября с ХК «Норильск».

Фото: пресс-служба ВХЛ (vhlru.ru).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).