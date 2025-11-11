Неожиданно крупную победу над одним из лидеров чемпионата ВХЛ одержали хоккеисты «Челмета». На своей площадке челябинцы разгромили «Омские Крылья» со счетом 6:0. Впервые в сезоне «черно-белые» одержали «сухую» победу, а голкипер Денис Утенков оформил первый в Лиге матч на «ноль», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
У ведь омский клуб приехал в Челябинск с четырехматчевой победной серией, благодаря которой приблизился к группе лидеров в чемпионате ВХЛ. Но в южноуральской столице дела у сибиряков не пошли с самого начала.
Гости пропустили в первом периоде две шайбы, во втором — еще три. Хоккеисты «Челметы» забивали на любой вкус. После того как счет стал 4:0 тренерский штаб «Омских ястребов» сменил вратаря. Но и это и не принесло плоды. Хозяева льда забросили еще два шайбы, установив окончательный счет в матче.
6:0 — «Челмет» впервые в сезоне победил у соперника с разницей в более чем 6 шайб. Кроме того, для него это первая «сухая» победа и первый матч на «ноль» для голкипера Дениса Утенкова. Что касается, омского клуба, то для него это самое крупное поражение в сезоне.
Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат ВХЛ. 11 ноября. «Челмет» (Челябинск) — «Омские крылья» (Омск) — 6:0 (2:0, 3:0, 1:0).
1:0 — Леонид Колодий (Сергей Другаля, Степан Горбунов), 13:58 (5×5).
2:0 — Андрей Матюшин (Александр Шэн, Марк Родионов), 19:43 (5×5).
3:0 — Захар Миць, 24:59 (5×5).
4:0 — Алексей Рыкманов (Степан Горбунов), 28:30 (4×5).
5:0 — Илья Зиновьев (Вадим Шавеко), 36:46 (5×5).
6:0 — Доминик Миканович (Захар Миць, Илья Зиновьев), 50:55 (5×5).
«Челмет» прерывает свою серию из трех поражений кряду, а еще возвращается в зону плей-офф в чемпионате ВХЛ. Впереди у челябинцев три гостевых поединка. В ближайшем матче «черно-белые» сыграют 17 ноября с «Торпедо-Горький».
Фото: пресс-служба ХК «Челмет» (Челябинск).
Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).