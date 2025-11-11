Хоккейный клуб «Челмет» разгромили со счетом 6:0 «Омские крылья» в ВХЛ

Челябинцы остановили одного из лидеров Лиги, сокрушив сибиряков на своей площадке

Неожиданно крупную победу над одним из лидеров чемпионата ВХЛ одержали хоккеисты «Челмета». На своей площадке челябинцы разгромили «Омские Крылья» со счетом 6:0. Впервые в сезоне «черно-белые» одержали «сухую» победу, а голкипер Денис Утенков оформил первый в Лиге матч на «ноль», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

У ведь омский клуб приехал в Челябинск с четырехматчевой победной серией, благодаря которой приблизился к группе лидеров в чемпионате ВХЛ. Но в южноуральской столице дела у сибиряков не пошли с самого начала.

Гости пропустили в первом периоде две шайбы, во втором — еще три. Хоккеисты «Челметы» забивали на любой вкус. После того как счет стал 4:0 тренерский штаб «Омских ястребов» сменил вратаря. Но и это и не принесло плоды. Хозяева льда забросили еще два шайбы, установив окончательный счет в матче.

6:0 — «Челмет» впервые в сезоне победил у соперника с разницей в более чем 6 шайб. Кроме того, для него это первая «сухая» победа и первый матч на «ноль» для голкипера Дениса Утенкова. Что касается, омского клуба, то для него это самое крупное поражение в сезоне.

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат ВХЛ. 11 ноября. «Челмет» (Челябинск) — «Омские крылья» (Омск) — 6:0 (2:0, 3:0, 1:0).

1:0 — Леонид Колодий (Сергей Другаля, Степан Горбунов), 13:58 (5×5).

2:0 — Андрей Матюшин (Александр Шэн, Марк Родионов), 19:43 (5×5).

3:0 — Захар Миць, 24:59 (5×5).

4:0 — Алексей Рыкманов (Степан Горбунов), 28:30 (4×5).

5:0 — Илья Зиновьев (Вадим Шавеко), 36:46 (5×5).

6:0 — Доминик Миканович (Захар Миць, Илья Зиновьев), 50:55 (5×5).

«Челмет» прерывает свою серию из трех поражений кряду, а еще возвращается в зону плей-офф в чемпионате ВХЛ. Впереди у челябинцев три гостевых поединка. В ближайшем матче «черно-белые» сыграют 17 ноября с «Торпедо-Горький».

Фото: пресс-служба ХК «Челмет» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).