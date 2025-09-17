Хоккеиста «Челмета» Михаила Мокина признали лучшим игроком недели в ВХЛ

Форвард челябинского клуба в трех матчах набрал 5 (3+2) результативных очков

Форвард челябинской хоккейный команды «Челмет» Михаил Мокин стал лауреатом первой игровой недели в ВХЛ. Комиссия по определению лучших хоккеистов признала его лучшим нападающим стартовавшего сезона. В пяти матчах за «черно-белых» игрок набрал 5 (3+2) очков за результативность при показателе полезности «+4» балла, сообщает пресс-служба Всероссийской хоккейной лиги.

Лауреаты первой игровой недели ВХЛ сезона-2025/2026 были определены на основе статистических результатов и аналитики специальных экспертов. Так, лауреатами стали четыре хоккеиста в различных номинациях: «лучший вратарь», «лучший защитник», «лучший нападающий» и «лучший новичок».

Хоккеист «Челмета» Михаил Мокин был признан лучшим нападающим недели. В трех матчах за челябинский клуб он набрал 5 очков (3 гола и 2 передачи). В одном из поединков форвард оформил дубль, а один из его голов стал победным для команды.

Отметим, что Михаил Мокин вернулся в «Челмет» после 10-летней карьеры в других командах страны. 33-летний хоккеист выступал за «Спутник» (Нижний Тагил), «Куньлунь Ред Стар» (Пекин), «Нефтяник» (Альметьевск) и «Ладу» (Тольятти).