Хоккейный клуб «Челмет» после трех поражений одержал победу в ВХЛ

Челябинская команда на своем льду выиграла у «Тороса» — 4:2

Долгожданную победу в чемпионате ВХЛ одержали хоккеисты «Челмета». После трех домашних поражений на старте сезона, «черно-белые» выиграли у нефтекамского «Тороса» со счетом 4:2. Челябинцы уступали после первого периода 0:2, но во втором периоде совершили камбэк, забив три безответные шайбы. Одним из героев матча стал вернувшийся в Челябинск в летнее межсезонье Михаил Мокин, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Три домашних поражения «Челмета» в стартовавшем чемпионате ВХЛ стали неприятным сюрпризом для болельщиков «черно-белых». Тем более, что противостояли в них нашей команде соперники, которых никак не назовешь фаворитами турнира. То ли дело «Торос» — один из самых стабильных клубов ВХЛ, который постоянно бьется за высокие места.

Поэтому сегодняшний поединок вызывал тревогу у фанатов челябинского клуба. Были основания полагать, что неудачная серия команды может продлиться. Первый период только подтвердил эти догадки. Хоккеисты «Тороса» показали соперникам, как нужно реализовывать большинство. Хозяева льда дважды нарушали правила, и дважды были наказаны нефтекамцами заброшенными шайбами. 0:2 — с таким счетом завершился первый отрезок матча.

Зато во втором периоде «Челмет» наконец-таки заиграл так, как от него ждут болельщики. Повел партнеров по команде за собой один из самых опытных игроков Михаил Мокин. Вернувшийся этим летом в стан «черно-белых» форвард за 5 минут оформил дубль и сравнял счет в матче. К середине периода вывел хозяев площадки вперед Алексей Савельев. Любопытно, что во всех трех взятиях ворот принял участие капитан команды Илья Зиновьев.

Долгое время на площадке сохранялось минимальное преимущество в счете. Исход поединка решился в концовке. Гости пошли ва-банк, сменив вратаря на шестого полевого игрока. Но авантюра не удалась — за 5 секунд до финальной сирены точку в матче поставил Артемий Низамеев, поразивший пустые ворота — 4:2.

Хоккей. ВХЛ. Сезон-2025/2026. 10 сентября. «Челмет» (Челябинск) — «Торос» (Нефтекамск) — 4:2 (0:2, 3:0, 1:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Павел Волокитин (Руслан Гимбатов, Александр Черный), 08:02 (5×4).

0:2 — Евгений Сорокин (Николай Хворов, Виталий Будницкий), 12:52 (5×4).

1:2 — Михаил Мокин (Илья Зиновьев), 21:38 (5×5).

2:2 — Михаил Мокин (Илья Зиновьев, Алексей Савельев), 25:06 (5×4).

3:2 — Алексей Савельев (Илья Зиновьев), 28:33 (5×4).

4:2 — Артемий Низамеев (Михаил Мокин), 59:55 (пв).

Послезавтра, 12 сентября, «черно-белые» проведут последний матч домашней серии. Соперник — ижевская «Ижсталь».

Фото: пресс-служба ХК «Челмет» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).