Женский хоккейный клуб «Белые Медведицы» провел два поединка против «Торнадо» в чемпионате ЖХЛ. В первом матче челябинки сенсационно обыграли один из самых титулованных клубов страны — 2:1, но в повторной игре уступили подмосковной команде со счетом 1:4, передает корреспондент ИА «Первый областной».
Первую игру против титулованного соперника «Белые Медведицы» начали уверенно. «Черно-белые» чаще атаковали и владели преимуществом. Игру челябинской команде едва не сломали удаления. Сначала в штрафбокс отправилась одна хоккеистка, следом — другая. Пришлось обороняться в формате «три на пять» минуту. Челябинки выстояли при двойном меньшинстве, и при игре в формате «четыре на пять».
Во втором отрезке «Белые Медведицы» пропустили первую и единственную шайбу. Нападающие «Торнадо» вывалились вдвоем на вратаря челябинок и открыли счет в матче — 0:1. В заключительном периоде удаления пошли у «Торнадо». Тренерский штаб выпустил на лед форварда Берту Валееву, которая сравняла счет в игре — 1:1 за пять минут до сирены. Через минуту Виктория Кулишова подключила к атаке защитника Екатерину Прозорову и она вывела хозяев вперед — 2:1. Самая громкая победа «Белых Медведиц» после возрождения.
«Всем было очень тяжело. За два периода девочки сильно устали. Все старались, держались. Конечно, пропустили один гол, потом собрались и смогли победить. Получилось так, Стася Сидоренко отдала мне, я бросила. Не поняла, как забила. Все начали кричать, и я тоже обрадовалась. Вратарь Милена Третяк все вытащила, все постарались. Рада за победу команды. Нужный выигрыш, нужные очки. Ну и гол тоже, очень приятно. Надеюсь, дальше получится также играть и помогать команде», — рассказала хоккеистка «Белых Медведиц» Берта Валеева.
В повторной игре на пятой минуте встречи два челябинских защитника могли открыть счет, но подвела реализация. В середине периода хоккеистки «Торнадо» вдвоем вышли на вратаря Милену Третяк, но челябинскую команду спасла перекладина. Во втором отрезке «Белые Медведицы» стали грубо ошибаться в обороне, чем воспользовалось «Торнадо». Сначала форвард Анна Шохина открыла счет. Затем хозяйки дали спокойно бросить Александре Нестеровой — 0:2. При игре в меньшинстве «Белые Медведицы» упустили трех подмосковных хоккеисток, которые сделали счет — 0:3.
В концовке второго периода Виктория Федорова сократила разницу в счете. Но в начале заключительного периода в челябинские ворота влетела четвертая шайба. Тренерский штаб взял запрос на предмет помехи вратарю. Гол арбитры не отменили, а две минуты штрафа за задержку игры дали — 1:4.
Следующие поединки «Белые Медведицы» проведут 14 и 16 ноября дома против китайского «КРС Шэньчжэнь».
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