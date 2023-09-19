Хоккейный клуб «Белые медведицы» с победы стартовал в чемпионате ЖХЛ

Челябинская команда выиграла в гостях у «МСМО 7.62» со счетом 3:1

Женская хоккейная команда «Белые медведицы» с победы стартовала в новом чемпионате ЖХЛ. В Воскресенске челябинки выиграли у подмосковного клуба «МСМО 7.62» со счетом 3:1. Авторами заброшенных шайб у «черно-белых» стали Дарья Зубок, Василиса Гудыменко и Виктория Федорова, сообщает пресс-служба ЖХК «Белые медведицы».

«Белые медведицы» вышли на лед в Воскресенске тем составом, который наигрывали все межсезонье. В воротах первым номером вышла играть Милена Третяк.

Гостьи открыли счет в матче уже на 5-й минуте. Автором первого гола в сезоне стала Дарья Зубок. Василиса Гудыменко поборолась за шайбу в углу и сделала результативную передачу на партнера по команде. Форвард челябинского клуба набросила на ворота, и шайба с рикошетом от защитника заползла в ворота — 1:0.

Хозяева льда ответили точным броском в середине матча. Долгое время в матче сохранялся ничейный счет. Казалось, командам не избежать дополнительного времени. Но в концовке челябинская команда добавила в движении.

Сначала Екатерина Лебедева с Алиной Матвеевой вывели на ударную позицию Викторию Федорову — 2:1. А в следующей атаке Виктория Кулишова отдала отличную передачу центрфорварду, и Василиса Гудыменко установила окончательный счет в матче — 3:1.

Сегодня, 19 сентября, команды проведут повторный поединок в Воскресенске.