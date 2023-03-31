Сегодня, 31 марта, руководство женского хоккейного клуба «Белые медведицы» объявило о продление контракта с главным тренером Денисом Афиногеновым. Соглашение будет действовать до конца сезона 2024/2025. Специалист возглавил команду в ноябре прошлого года, сменив тренера Игоря Знарка, сообщает пресс-служба челябинской команды.

«Рады, что удалось заключить двухлетнее соглашение с Денисом Афиногеновым. У Дениса есть опыт подготовки команды к максимальным задачам. С приходом Дениса Афиногенова отмечаем прогресс наших молодых девчонок, которых он с удовольствием вовлекает в команду. Для нас это очень важно, чтобы девочки, занимающиеся в Хоккейной школе Сергея Макарова, играли в главной команде. Уверены, их потенциал тренер сможет раскрыть по максимуму», — прокомментировал подписание генеральный директор ХК «Трактор» Иван Савин.
В Челябинске отправлен в отставку главный тренер ХК «Белые медведицы» Игорь Знарок
Денис Афиногенов ранее тренировал «Агидель». С командой из Уфы главный тренер выиграл 150 матчей из 222 — это лучший результат в лиге по количеству побед. Под его руководством «Агидель» трижды становилась чемпионом ЖХЛ и столько же раз брала серебряные медали. На должности наставника челябинского клуба специалист сменил Игоря Знарка, который возглавлял команду два года.

«Рад продолжению сотрудничества. Предстоит много работы. Будем делать всё, чтобы команда была в призерах, чтобы показывала красивый и атакующий хоккей. Отныне девочки будут не получать деньги, а зарабатывать. Привлекаем много молодых хоккеисток из Хоккейной школы имени Сергея Макарова. Там есть игроки, на которых можно опереться. Они молодые, но амбициозные. Если не будут бояться работать, то должны вырасти в хороших игроков и помочь „Белым медведицам“ в достижении поставленных задач и целей», — рассказал Денис Афиногенов.
Добавим, что в прошедшем сезоне «Белые медведицы» по итогу регулярного чемпионата заняли 7-е место и вышли в плей-офф. В четвертьфинале Кубка ЖХЛ челябинские хоккеистки в двухматчевой серии уступили «Бирюсе» из Красноярска.