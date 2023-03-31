«Белые медведицы» продлили контракт с главным тренером Денисом Афиногеновым

Соглашение будет действовать два года

«Рады, что удалось заключить двухлетнее соглашение с Денисом Афиногеновым. У Дениса есть опыт подготовки команды к максимальным задачам. С приходом Дениса Афиногенова отмечаем прогресс наших молодых девчонок, которых он с удовольствием вовлекает в команду. Для нас это очень важно, чтобы девочки, занимающиеся в Хоккейной школе Сергея Макарова, играли в главной команде. Уверены, их потенциал тренер сможет раскрыть по максимуму»,

— прокомментировал подписание генеральный директор ХК «Трактор» Иван Савин.

«Рад продолжению сотрудничества. Предстоит много работы. Будем делать всё, чтобы команда была в призерах, чтобы показывала красивый и атакующий хоккей. Отныне девочки будут не получать деньги, а зарабатывать. Привлекаем много молодых хоккеисток из Хоккейной школы имени Сергея Макарова. Там есть игроки, на которых можно опереться. Они молодые, но амбициозные. Если не будут бояться работать, то должны вырасти в хороших игроков и помочь „Белым медведицам“ в достижении поставленных задач и целей»,

— рассказал Денис Афиногенов.

Сегодня, 31 марта, руководство женского хоккейного клуба «Белые медведицы» объявило о продление контракта с главным тренером Денисом Афиногеновым. Соглашение будет действовать до конца сезона 2024/2025. Специалист возглавил команду в ноябре прошлого года, сменив тренера Игоря Знарка, сообщает пресс-служба челябинской команды.Денис Афиногенов ранее тренировал «Агидель». С командой из Уфы главный тренер выиграл 150 матчей из 222 — это лучший результат в лиге по количеству побед. Под его руководством «Агидель» трижды становилась чемпионом ЖХЛ и столько же раз брала серебряные медали. На должности наставника челябинского клуба специалист сменил Игоря Знарка, который возглавлял команду два года.Добавим, что в прошедшем сезоне «Белые медведицы» по итогу регулярного чемпионата заняли 7-е место и вышли в плей-офф. В четвертьфинале Кубка ЖХЛ челябинские хоккеистки в двухматчевой серии уступили «Бирюсе» из Красноярска.