«Белые медведицы» продолжают усиление состава

Челябинский женский хоккейный клуб подписал контракты с тремя игроками

Состав созданного три месяца назад клуба пополнили сразу три хоккеистки, ранее становившиеся призерами чемпионата страны. В новом сезоне за команду «Белые медведицы», входящую в систему ХК «Трактор», будут выступать Милена Третяк, Инна Дюбанок и Екатерина Захарова.

Вратарь Милена Третяк начала заниматься хоккеем в Подмосковье — в зеленоградской школе «Орбита». В ЖХЛ дебютировала в 2017 году в составе команды «Динамо» Санкт-Петербург, с ней же становилась серебряным призером чемпионата. Выступала за молодежную сборную России, вместе с которой завоевала бронзу чемпионата мира. В прошлом сезоне защищала ворота китайского клуба «КРС Ванке Рэйз».

Нападающая Инна Дюбанок является одной из самых опытных и титулованных хоккеисток России. Начала заниматься спортом в родном Можайске. Окончив школу, она перешла в «Торнадо», за который выступала до 2013 года, шесть раз выиграв чемпионат России. После этого Инна стала игроком команды «Агидель», дважды выигрывала чемпионат ЖХЛ, участвовала в матче звезд лиги. За сборную России нападающая выступала на чемпионате мира, завоевав бронзовые награды, а также на Олимпиаде.

Екатерина Захарова на льду может исполнить роль как нападающей, так и защитника. Родилась в Уфе, там и начала заниматься хоккеем — сначала с мячом, затем с шайбой. Выступала за «Агидель» с 2010 года, с момента основания клуба, вплоть до 2018-го. Вместе с родной командой побеждала в ЖХЛ, завоевывала серебряные и бронзовые медали чемпионата. Последние три сезона выступала за клуб СКСО из Екатеринбурга.

Отметим, что ранее контакты с ЖКХ «Белые медведицы» подписали Юлия Артемова, Мария Пушкарь, Ильмира Таипова и Татьяна Шаталова. Любопытно, что все они не являются воспитанницами челябинской школы хоккея, но становились призерами чемпионатов страны, а Татьяна Шаталова даже имеет опыт выступлений в Национальной женской хоккейной лиге за клуб «Метрополитан Риветерс».

Справка

Женский хоккей в Челябинской области получил активное развитие в середине 1990-х годов, и до 2002 года клуб сменил три названия: «Метелица» (1997/1998), «Ника» (1998—2000) и «Казак-Уральский» (2000—2002).

Наивысший успех пришел к команде в сезоне 2010/2011, когда она уже выступала под названием «Факел» (2002—2014). Тогда челябинки выиграли бронзовые медали чемпионата России, а в марте 2014-го вошли в систему «Трактора», где провели один сезон под названием «Белые Медведицы» и были расформированы.

8 апреля руководство ХК «Трактор» объявило, что в структуру клуба с нового сезона войдет женская команда «Белые медведицы», которая с сезона-2021/2022 будет выступать в Женской хоккейной лиге. 28 апреля было объявлено, что главным тренером клуба назначен уроженец Усть-Катава, воспитанник школы «Трактор» Игорь Знарок.