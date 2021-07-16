В женский хоккейный клуб «Белые медведицы» перешел форвард подмосковного «Торнадо»

Челябинская команда получила права на Варвару Борискову в обмен на денежную компенсацию

Команда из Челябинска «Белые медведицы» продолжает укреплять состав перед стартом нового сезона в Женской хоккейной лиге. Очередным новобранцем клуба стала нападающая Варвара Борискова, выступавшая в питерском «Динамо» и подмосковном «Торнадо», сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

Накануне, 15 июля, «Белые медведицы» провели медицинское обследование и провели первые тренировки. 14 июля на стадионе «Локомотив» в общей группе занимались общефизической подготовкой 19 хоккеисток. По словам главного тренера ЖХК «Белые медведицы» Игоря Знарка, комплектование команды практически завершено. В ближайшее время челябинки проведут первые тренировки на льду, к которым присоединится новобранец клуба.

Варвара Борискова родилась в Одинцово, где и начинала свою хоккейную карьеру. В Женской хоккейной лиге имеет опыт выступлений за «Динамо» (Санкт-Петербург) и «Торнадо» (Московская область). Провела в ЖХЛ 47 матчей, набрала 18 (8 + 10) очков.