Челябинский клуб «Белые медведицы» провел первую тренировку на льду

В занятии приняли участие 26 хоккеисток

Сегодня, на льду ДС «Юность» состоялась первая тренировка на льду женского хоккейного клуба «Белые медведицы». Под руководством Игоря Знарка недавно сформированный коллектив занимался полтора часа. По словам главного тренера, состав команды практически укомплектован, но еще возможно точечное усиление перед стартом нового сезона, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Решение о том, что в Челябинске возродят женский профессиональный хоккейный клуб было озвучено в начале апреля этого года. Три с небольшим месяца руководство ХК «Трактор», в систему которого и вошли «Белые медведицы», активно вело себя на трансферном рынке, формируя новый коллектив «с листа». К середине июля уже начали обрисовываться контуры команды и то, с какими боевыми единицами она вкатится в новый хоккейный сезон.

Клуб пополнили 11 новобранцев, большинство из которых имеет опыт выступлений в Женской хоккейной лиге. Среди них и те, кто входил в различные составы сборных страны. К первым тренировкам, которые прошли 14 июля на стадионе «Локомотив», уже практически все игроки были в сборе. Две недели девушкам необходимо было поработать над общефизической и силовой подготовкой. Для любого хоккеиста — это самое нелюбимое и скучное занятие.

«О да! Наверное, нет таких игроков, кому бы в радость были такие тренировки. Но этот этап мы, к счастью, уже прошли. Форму набрали неплохую на данном этапе, теперь самое главное найти взаимопонимание на льду, добиться того, чего от нас ждет тренер», — сообщила защитник Алина Орлова.

По всей видимости, именно она станет лидером команды «в раздевалке». После окончании тренировки Орлова собрала партнеров в центре площадки и о чем-то оживленно с ними разговаривала, сопровождая свою речь эмоциональными призывами. Она, кстати, в конце марта стала мамой, поэтому кому как не ей, брать на себя роль вожака.

«Для меня это было долгожданное и важное событие. Безумно рада тому, что у меня такая теперь есть лапочка-дочка. Самым сложным для меня был переезд в Челябинск — слишком много вещей надо было брать с собой — детские вещички, коляска, кроватка... Спасибо маме, она мне очень помогает. И я сейчас после тренировки бегу домой, чтобы по максимуму провести время с дочуркой»,— добавила Алина.

В нынешнем составе «Белых медведиц» подобралась разношерстная команда. Есть как опытные игроки, так и перспективная молодежь. Костяк клуба составляют новобранцы, именно вокруг них, судя по всему, и будет строиться игра команды. Рядом с ними учатся и набираются опыта воспитанницы местной СШОР им. Сергей Макарова. Возможно, именно поэтому главный тренер клуба Игорь Знарок проявлял недовольство, постоянно прерывая занятия для того, чтобы подсказать молодым хоккеисткам как и что нужно делать.

«С женщинами приходится посложней, много времени уходит на то, чтобы объяснить им то, что мы от них хотим и требуем. Важно, чтобы они внимательно слушали. Хотелось бы, чтобы у нас была здоровая конкуренция в составе. Но наши местные девчата из школы Макарова пока „сыроваты“, но они учатся, стараются»,— объяснил Игорь Знарок.

По словам тренера, состав команды практически укомплектован. Но для глубины состава необходимо точечное усиление, чтобы создать в команде конкуренцию. Рассматривались варианты вернуть в родной город челябинских хоккеисток. Они, по признанию Игоря Знарка, хотели бы выступать за «Белых медведиц» уже в этом сезоне. Но у этих игроков есть действующие контракты.

«Есть несколько хороших девочек и в школе Макарова, но им нужно подрасти, окрепнуть. Думаю, что через год-два они уже будут приносить реальную пользу команде», — добавил Игорь Знарок.

Одним из самых опытных игроков в нынешнем составе «Белых медведиц» является 26-летняя Наталья Воронцова. Победительница Всемирной зимней Универсиады-2015 лучшие годы своей карьеры провела в уфимской «Агидели», в составе которой становилась призером чемпионата России. Она вспомнила, что ранее приезжала в Челябинск и играла против местной команды.

«Челябинск действительно хоккейный город. И очень здорово, что здесь приняли решение возродить женскую команду. Коллектив у нас подобрался неплохой. Сейчас нужно притереться друг к другу, наладить игровые связи. Рада тому, что в этом сезоне буду частью «Белых медведиц», — говорит Наталья Воронцова.

Впереди у игроков челябинского клуба много работы. Тренерский штаб «Белых медведиц» планирует на втором этапе подготовки к сезону совмещать тренировки на льду и на земле, заложить фундамент для успешного выступления в чемпионате. При этом большое внимание будет уделено скоростной и силовой подготовке.

Добавим, что календарь в ЖХЛ сезона-2021/2022 еще не сверстан, но уже известно, что в нем примут участие 10 команд: «Агидель» (Уфа), «Белые медведицы» (Челябинск), «Бирюса» (Красноярск), «Динамо-Нева» (Санкт-Петербург), «КРС Ванке Рейз» (Шэньчжэнь, Китай), «Ледяные крылья» (Ярославль), «МСМО 7,62» (Московская область), СКИФ (Нижегородская область), СКСО (Екатеринбург) и «Торнадо» (Московская область).

«Белые медведицы». Сезон-2021/2022. Предварительный состав

Вратари: Юлия Артемова («Динамо-Нева» Санкт-Петербург), Милена Третяк («КРС Ванке Рейз» Китай), Софья Бойченко, Полина Андреева.

Защитники: Екатерина Захарова (СКСО Екатеринбург), Алина Орлова (СК «Горный» Ухта), Наталья Воронцова (СК «Горный» Ухта), Екатерина Осминова, Алиса Куделина, Милана Начётова.

Нападающие: Татьяна Шаталова («Метрополитан Риветерс» NWHL), Ильмира Таипова («Гюмюш Патленер» Турция), Мария Пушкарь («КРС Ванке Рейз» Китай), Инна Дюбанок («Агидель» Уфа), Алина Нарудинова (СКСО Екатеринбург), Варвара Борискова («Торнадо» Московская область), Анастасия Шабалина, Яна Крашенинина, Валерия Горбунова, Злата Вавилова, Валерия Заика, Тамара Жордочкина, Виктория Киселева, Кристина Смирнова.