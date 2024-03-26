Хоккейный клуб «Белые Медведи» вышел в полуфинал Кубка Харламова

Челябинцы в решающем матче выиграли у «Омских Ястребов» со счетом 3:1

Хоккеисты челябинского клуба «Белые Медведи» выиграли в пятом матче серии плей-офф Кубка Харламова у «Омских Ястребов» со счетом 3:1 и вышли в полуфинал турнира. Южноуральцы уступали в серии 0-2, но проявили волю и характер, одержали три победы подряд и вышли победителями в противостоянии с сибиряками, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В Молодежной хоккейной лиге противостояние клубов Челябинска и Омска в нынешнем сезоне получилось равным и захватывающем. В регулярном чемпионате команды обменялись победами. И в серии плей-офф Кубка Гагарина их матчи получились не менее захватывающими.

Началась серия с двух поединков в Челябинске, в которых омичи неожиданно оказались сильнее, выиграв со счетом 3:2 и 7:2. И, казалось, на своей площадке смогут решить все в свою пользу. Но подопечные Марата Аскарова проявили волю и характер, взяв реванш за домашние поражения — 5:2 и 7:2.

Все должен был решить последний поединок, который прошел сегодня, 26 марта, в Челябинске. В нем команды долгое время не могли нанести результативный бросок. Лишь в середине второго периода хозяева открыли счет, автором заброшенной шайбы стал Никита Екимов.

В дебюте третьего периода пришедший на подмогу «молодежке» форвард «Трактора» Александр Рыков удвоил преимущество челябинцев. Однако уже через минуту сибиряки снова сократили отставание до минимума.

Исход поединка решался в концовке. «Омские Ястребы», сняв вратаря на шестого полевого игрока, пошли ва-банк. В одном из моментов гости попали в штангу. Точки в матче поставил капитан «черно-белых» Егор Горбунов, поразивший пустые ворота — 3:1.

Хоккей. Чемпионат МХЛ. Кубок Харламова. Четвертьфинал.

26 марта. «Белые Медведи» (Челябинск) — «Омские Ястребы» (Омск) — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).

Шайбы забросили:

1:0 — Никита Екимов (Максим Шумаков), 28:05 (5×5).

2:0 — Александр Рыков (Никита Телегин), 41:30 (5×5).

2:1 — Егор Родионов (Александр Филатьев, Данил Сыслов), 42:31 (5×5).

3:1 — Егор Горбунов, 59:50 (en).

Счет в серии: 3-2.

«Белые Медведи» продолжат борьбу за трофей. В полуфинале соперниками челябинцев станет «СКА-1946» из Санкт-Петербурга. Напомним, что челябинская «молодежка» в чемпионатах МХЛ еще ни разу не играла в финалах Кубка Харламова.