Хоккейный клуб «Белые Медведи» в шаге от вылета из Кубка Харламова

Челябинская команда уступила в третьем матче «СКА-1946» со счетом 3:4

Хоккеисты челябинского клуба «Белые Медведи» проиграли в четвертом матче Кубка Харламова питерскому «СКА-1946» со счетом 3:4. Счет в серии до четырех побед стал 1-3 и следующий матч для южноуральцев может стать последним в турнире, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

После двух поражений с одинаковым счетом 1:4 в Санкт-Петербурге, «Белые Медведи» вернулись в Челябинск. И первый домашний поединок со «СКА-1946» обнадежил. Позавчера, 5 апреля, южноуральцы взяли реванш, выиграв все с тем же счетом 4:1. Увы, сегодня закрепить успех не удалось.

Команды обменялись заброшенными шайбами в первом периоде. На точный бросок Даниила Лазутина нашелся быстрый ответ, а гол на свой счет записал Степан Горбунов. Ключевым в матче стал второй период, точнее — стартовый его отрезок, в котором гости забросили две шайбы с интервалом в 45 секунд. Сначала Григорий Осипов, а затем Иван Выдренков сделали счет 3:1.

Игнат Лутфуллин в середине второго периода сделал счет 4:1, однако форвард хозяев Никита Телегин вернул «черно-белых» в игру. В третьем периоде «Белые Медведи» атаковали много и опасно, дважды играли в большинстве. Однако на последнем рубеже у армейцев здорово сыграл Павел Мойсевич. И все же в концовке Ярослав Яппаров сумел-таки свести разрыв в счете до минимума — за 34 секунды до финальной сирены. Но на большее хозяев уже не хватило.

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7 апреля. «Белые Медведи» (Челябинск) — «СКА-1946» (Санкт-Петербург) — 3:4 (1:1, 1:3, 1:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Даниил Лазутин (Иван Демидов), 07:24 (5×5).

1:1 — Степан Горбунов (Леонид Колодий), 08:40 (5×5).

1:2 — Григорий Осипов (Даниил Лазутин), 23:06 (5×5).

1:3 — Иван Выдренков (Даниил Лазутин, Иван Демидов), 23:51 (5×5).

1:4 — Игнат Лутфуллин (Никита Недопекин, Арсений Коромыслов), 29:00 (5×4).

2:4 — Никита Телегин (Артем Щучинов, Александр Рыков), 35:36 (5×4).

Счет в серии: 1-3.

Следующий, пятый, матч в серии состоится 9 апреля в Санкт-Петербурге. И он может стать последним в сезоне-2023/2024 для «Белых Медведей». Челябинскому клубу необходимо только побеждать, чтобы продолжить борьбу за Кубок Харламова.