Хоккеисты «Белых Медведей» снова уступили «СКА-1946» в Кубке Харламова

В Санкт-Петербурге челябинский клуб проиграл с тем же счетом 1:4

Челябинский хоккейный клуб «Белые Медведи» проиграл второй матч серии плей-офф Кубка Харламова питерскому «СКА-1946». Сегодня, 2 апреля, южноуральцы снова уступили соперникам в гостях, причем с таким же счетом 1:4. Гол престижа у «черно-белых» в дебюте третьего периода забил Леонид Колодий, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Несмотря на вчерашнее поражение, игра «Белых Медведей» оставила приятное впечатление. Даже несмотря на отрицательный результат. Половину матча челябинцы оказывали достойное сопротивление питерскому клубу. В этот раз борьбы не получилось.

Хозяева льда очень мощно провели первые два периода, переиграв «черно-белых» по всем статьям. Уже в дебюте матча «СКА-1946» открыл счет, а к середине периода питерцы вели уже 2:0. Причем, они могли забивать и больше, но на последнем рубеже выручал партнеров по команде голкипер «Белых Медведей» Руслан Хажеев.





Во втором периоде питерцы продолжили начатое и довели счет до крупного — 4:0. И вновь здорово у них действовало первое звено нападения во главе с Иваном Демидовым. Главный тренер челябинцев Марат Аскаров принял решение сменить вратаря, место в воротах занял Данил Мошаров.

Этот ход сработал, вратарь челябинцев ушел со льда «сухим». Между тем, «Белые Медведи» в дебюте третьего периода забили-таки гол престижа, автором которого стал Леонид Колодий. Но на большее наших ребят не хватило.

Хоккей. Чемпионат МХЛ. Кубок Харламова. Полуфинал.

2 апреля. «СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Трактор» (Челябинск) — 4:1 (2:0, 2:0, 0:1).

Шайбы забросили:

1:0 — Игнат Лутфуллин (Никита Недопекин, Алексей Егоров), 01:31 (5×5).

2:0 — Иван Демидов (Владислав Романов, Владислав Сапунов), 09:20 (5×5).

3:0 — Никита Недопекин (Матвей Поляков, Иван Ремезовский), 23:24 (5×5).

4:0 — Амир Нагуманов (Михаил Кабат), 24:11 (5×5).

4:1 — Леонид Колодий (Андрей Матюшин, Егор Горбунов), 41:30 (5×5).

Счет в серии: 2-0

Следующие два матча пройдут в Челябинске. Игры пройдут в арене «Трактор» 5 и 6 апреля.

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