Хоккейный клуб «Белые Медведи» с поражения стартовал в полуфинале Кубка Харламова

Челябинская команда на выезде в первом матче серии плей-офф уступила «СКА-1946» — 1:4

Хоккеисты челябинского клуба «Белые Медведи» проиграли в первом матче полуфинала Кубка Харламова. Сегодня, 1 апреля, южноуральцы в гостях уступили питерскому СКА со счетом 1:4. Единственную шайбу у «черно-белых» в середине второго периода в большинстве забросил защитник Владислав Юсупов. Счет в серии 1-0 в пользу питерского клуба, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Вылет питерского СКА из розыгрыша Кубка Гагарина мог положительным образом сказаться на судьбе молодежной команды из Северной столицы. Болельщики из Санкт-Петербурга переключили свое внимание на команду «СКА-1946». Не могли этого не почувствовать и хоккеисты клуба МХЛ. При солидной зрительской поддержке они вышли на лед с соответствующим настроем.

Именно хозяева льда и открыли счет в матче, автором заброшенной шайбы стал Владислав Романов. В дебюте второго периода вновь результативно сыграло первое звено питерского клуба. На сей раз гол забил Иван Демидов.

Тем не менее, «Белые Медведи» вернули матчу интригу, когда в середине второго периода цели достиг точный бросок защитника Владислава Юсупова. Челябинский клуб реализовал численное преимущество — 2:1. «Черно-белые» могли развивать успех, когда за грубую игру на Леониде Кулешове пять минут штрафа получил форвард «армейцев» Семен Синяткин. Увы, воспользоваться таким шансов челябинцы не смогли. Ну а в третьем периоде хозяева льда забросили еще две шайбы, сняв все вопросы о победителе.

Хоккей. Чемпионат МХЛ. Кубок Харламова. Полуфинал

1 апреля. «СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Белые Медведи» (Челябинск) — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Владислав Романов (Иван Демидов, Владислав Сапунов), 13:47 (5×5).

2:0 — Иван Демидов (Даниил Лазутин), 20:30 (5×5).

2:1 — Владислав Юсупов (Доминик Миканович, Руслан Агламзянов), 34:55 (5×4).

3:1 — Матвей Короткий (Семен Синяткин), 51:43 (5×5).

4:1 — Владислав Романов (Иван Демидов, Алексей Егоров), 53:28 (5×3).

Счет в серии: 1-0.

«Белые Медведи» уступают в первом матче серии, хотя показали неплохую в целом игру. Завтра команды проведут повторный поединок, после чего отправятся в Челябинск.