Хоккейный клуб «Авангард» нанес поражение «Трактору» в чемпионате КХЛ

Челябинцы владели преимуществом, но уступили сопернику со счетом 2:3

Хоккейный клуб «Трактор» провел хороший гостевой поединок с «Авангардом» в чемпионате КХЛ — вел в счете, владел игровым преимуществом, но уступил 2:3. Сибиряки подтвердили статус лучшей команды по игре в большинстве, реализовав две попытки из двух, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В текущем сезоне команды уже встречались друг с другом. Игра в Челябинске 14 октября и подарила болельщикам град заброшенных шайб, став одной из самых результативных в сезоне. Омичи выиграли у «Трактора» со счетом 8:5. Так много «черно-белые» в Челябинске не пропускали оооочень давно. И это нужно было учитывать нашим парням в ответном поединке, важно было не дать «разгуляться» форвардам соперника.

Но уже в самом дебюте хозяева льда открыли счет в матче. Омичи наказали «черно-белых» за грубую ошибку в средней зоне, организовав быстрый выход «2 в 1» — Джованни Фьоре с передачи Константина Окулова расстрелял ворота Криса Дригера — 1:0.

Ответный гол «Трактор» организовал спустя четыре минуты. Его автором стал Виталий Кравцов! Вернувшийся в Челябинск форвард забил во втором матче подряд. Но как же здорово сыграл в эпизоде Григорий Дронов: получил шайбу у синей линии соперника, обыграл защитника и выдал пас, после которого трудно было не забить.

Второй период прошел при небольшом игровом преимуществе «черно-белых». Наши парни активнее действовали в атаке, создали больше остроты у ворот соперника. Вывел «Трактор» вперед Михаил Григоренко, реализовав большинство. Помог ему это сделать Александр Кадейкин, закрывший обзор голкиперу омичей Никите Серебрякову. Тот просто не видел момент броска.

Впрочем, почти тут же челябинцы нарушили правила. Кстати говоря, впервые в матче. Теперь уже «Авангард» получил возможность сыграть в формате «5×4». А ведь «ястребы» — лучшая команда Лиги по реализации большинства! Этот статус они подтвердили, автором заброшенной шайбы стал Майкл Майклауд, сыграв на добивании. 2:2 — и надо начинать все сначала.

В концовке второй 20-минутки матча шикарный момент для взятия ворот был у Андрея Никонова. Форвард «черно-белых» бросал в упор после паса из-за ворот. Однако Никита Серебряков совершил классный сэйв, спас свою команду от гола.

В третьем периоде долгое время счет оставался без изменений. Но уже в самой концовке хозяева во второй раз получили шанс забросить шайбу в большинстве. И почти тут же его использовали. После броска от синей линии перед воротами здорово сыграл Майкл Маклауд, протолкнувший передачу на партнера по команде — с близкого расстояния Эндрю Потуральски затолкал шайбу в ворота — 3:2.

Играть оставалось почти 4 минуты. «Трактор» большими силами пошел вперед, заменил вратаря на шестого полевого игрока, но добиться цели не удалось.





Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 13 ноября. «Авангард» (Омск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).

Шайбы забросили

1:0 — Джованни Фьоре (Константин Окулов), 03:50 (1:0).

1:1 — Виталий Кравцов (Григорий Дронов, Андрей Светлаков), 07:41 (5×5).

1:2 — Михаил Григоренко (Григорий Дронов, Джошуа Ливо), 30:17 (5×4).

2:2 — Майкл Маклауд (Дамир Шарипзянов, Константин Окулов), 31:21 (5×4).

3:2 — Эндрю Потуральски (Майкл Маклауд, Максим Лажуа), 56:10 (5×4).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Майкл Маклауд («Авангард»)

Забросил важнейшую шайбу, сравняв счет. А затем решил все, когда помог забить победный гол Эндрю Потуральски.

Григорий Дронов («Трактор»)

Очередной классный матч в активе защитника «черно-белых». Набрал 2 (0+2) очка, организовал первый гол команды.

Константин Окулов («Авангард»)

Также записал на свой счет ассистентский дубль. Был одним из самых активных игроков в составах обеих команд.

«Трактор» завершил гостевую серию матчей, впереди у него пять игр в Челябинске. Есть хороший шанс поправить свое турнирное положение. Первый соперник у южноуральцев — «Автомобилист», с которым наша команда сыграет 13 ноября.

Фото: пресс-служба ХК «Авангард» (Омск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).