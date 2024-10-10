Хоккейный клуб «Металлург» в результативном матче уступил «Торпедо»

Магнитогорцы прервали серию из четырех побед кряду, проиграв со счетом 4:5

Результативным и зрелищным получился матч в чемпионате КХЛ между «Металлургом» и нижегородским «Торпедо». Команды на двоих забросили девять шайб, а победу праздновали гости — 4:5. Магнитогорская команда прервала победную серию из четырех матчей. Подопечных Андрея Разина подвела ужасная реализация голевых моментов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В том, что сегодня «Металлург» проиграл, он должен винить самого себя. В который уже раз в сезоне подопечные Андрея Разина создают себе проблемы, чтобы затем их героически преодолевать. Самое удивительное, что порой совершать эти камбэки им частенько удается (можно вспомнить и прошлый сезон). В этот раз не удалось.

В первом периоде хозяева льда пропустили быстрый гол. Не прошло и полутора минут, как красный свет за воротами Александра Смолина зажег Михаил Абрамов. К середине периода гости удвоили преимущество благодаря точному броску Артема Мисникова. Голкипер магнитогорцев в этих пропущенных шайбах вроде и не было виноват, однако главный тренер «Металлурга» решил сделать рокировку вратарей — на льду появился основной страж ворот «сталеваров» Илья Набоков.

Этот ход, казалось, сработал: уже две минуты спустя хозяева сократили разрыв в счете: протолкал шайбу в ворота Павел Акользин. Однако гости быстро вернули себе желаемое преимущество, сделав счет 3:1.

Второй отрезок хозяева льда также начали неудачно, как и первый. Нижегородцы забили одну шайбу, затем другую. И хотя между ними был еще точный бросок Игоря Гераськина, счет стал крупным — 2:5 к экватору матча. И все это при ощутимом игровом преимуществе «Металлурга».

Хозяева льда побежали отыгрываться. И имели огромное количество моментов для того, чтобы совершить крутой камбэк. Благо помогли им в этом гости, которые стали очень часто удаляться. Но в этот раз игра в большинстве у «сталеваров» хромала на обе ноги. Реализовать «лишнего» им так и не удалось. Две шайбы магнитогорцы забросили при игре в равных составах.

И еще одна интересная деталь: в третьем периоде «Металлург» значительно «перебросал» соперников: 48-10 (из них в створ: 24-3). Не повезло… Фортуна в этот день была явно на стороне гостей. Но это не значит, что они не заслужили победу. Они выжали максимум из того, что им позволил соперник. «Торпедо» в шестой раз уходит с площадки со щитом.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 10 октября. «Металлург» (Магнитогорск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:5 (1:3, 1:2, 2:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Михаил Абрамов (Дмитрий Кагарлицкий), 01:24

0:2 — Артем Мисников (Евгений Свечников), 10:57

1:2 — Павел Акользин (Валерий Орехов), 12:31

1:3 — Никита Артамонов (Максим Летунов), 14:45

1:4 — Владислав Фирстов (Маркус Филлипс, Никита Артамонов), 33:47

2:4 — Игорь Гераськин (Борис Осипович, Дмитрий Силантьев), 34:33

2:5 — Максим Летунов (Никита Артамонов), 38:08

3:5 — Дмитрий Моисеев (Валерий Орехов), 42:32

4:5 — Владислав Еременко (Александр Петунин), 44:02.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Никита Артамонов («Торпедо»)

Форвард набрал хороший ход, забивая в четырех матчах кряду. К заброшенной шайбе добавил сегодня еще и две результативные передачи.

Валерий Орехов («Металлург»)

В 7 матчах 11 очков — отличная статистика для не самого результативного защитника. В этот раз забросить самому ему не удалось. Зато отметился двумя передачами.

Максим Летунов («Торпедо»)

Еще один хоккеист на «взлете»: набрал 2 (1 + 1) очка. Был на виду и регулярно создавал остроту у ворот соперника.

«Металлург» прервал серию из четырех победных матчей. Но сохранил позицию в зоне плей-офф. Впрочем, не того ждут магнитогорские болельщики от своих любимцев. Действующий обладатель Кубка Гагарина занимает скромную 6-ю позицию в Восточной конференции. Следующий матч «сталевары» проведут на родном льду уже послезавтра — 12 октября в Магнитку пожалует проваливший старт чемпионата КХЛ омский «Авангард».

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).