В арене «Трактор» перед матчем с «Автомобилистом» умер человек

По предварительным данным, у мужчины случился сердечный приступ

В челябинской арене «Трактор» перед матчем с командой «Автомобилист» умер болельщик. По данным Первого областного информагентства, у мужчины случился сердечный приступ.

Сообщается, что медики отреагировали быстро — практически сразу приступили к реанимационным мероприятиям. По словам очевидцев, откачивали мужчину не менее получаса. Пациент даже несколько раз приходил в сознание, но в итоге скончался.

На место были вызваны правоохранители. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Следственного комитета.

«Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — сообщили нам в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.