Хоккеистки челябинского клуба «Белые медведицы» вышли из отпуска

Под руководством Аркадия Белоусова они начали готовиться к сезону‑2025/2026

Челябинская женская хоккейная команда «Белые медведицы» начала подготовку к старту нового сезона в ЖХЛ. Спортсменки под руководством нового главного тренера Аркадия Белоусова прошли медосмотр и провели первые тренировки «на земле» — выполняли нормативы ОФП, прыгали в длину и качали пресс, сообщает пресс-служба ЖХК «Белые медведицы».

«Очень приятно возвращаться к тому делу, которому посвятил много лет. Приятно видеть молодых девчонок, у которых горящие глаза. У нас молодая команда, начинаем с нуля. Ставим перед собой высокие цели и задачи, к которым будем стремиться», — отметил вернувшийся на пост главного тренера команды Аркадий Белоусов.

По словам специалиста, на первых тренировках девушкам не будут предлагать серьезные физические нагрузки. Однако они будут нарастать постепенно. В обойме много новичков на просмотре, в большинстве своем это воспитанницы челябинской спортшколы имени Сергея Макарова. Тренерам предстоит в течение 7—10 дней определиться с теми, кто продолжит подготовку к старту нового сезона.

«Это сейчас все пока такие радостные и веселые. Любая нагрузка переносится легче, когда есть смех и шутки. Но затем начнется большая и серьезная работа. У нас омолодился состав. Думаю, все будет хорошо и вступим в новый сезон крепкой и дружной командой», — считает Марина Лазарева.

В начале августа челябинская команда проведет сборы на базе озера Смолино. После этих сборов запланирован выход спортсменок на лед. Напомним, что в летнее межсезонье у ЖХК «Белые медведицы» сменился тренерский штаб команды. Ее возглавил ранее работавший в Челябинске Аркадий Белоусов. Под его руководством наша команда в 2011 году завоевала бронзовые медали чемпионата России.