Хоккейная команда «Белые Медведицы» трижды проиграла «Торнадо» в ЖХЛ

Челябинки в каждом из матчей открывала счет, но не смогла удержать преимущества

Удивительным образом не везет женской хоккейной команде «Белые Медведицы» из Челябинска. Она вновь оказала достойное сопротивление соперницам в чемпионате ЖХЛ, но снова потерпела три обидных поражения. В этот раз «черно-белые» уступили подмосковному «Торнадо». Причем, они в каждом из матчей забивали голы первыми, но не могли удержать победный счет. Итог — 1:2, 1:2 и 1:5, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Накануне челябинки провели три сложнейших поединка с действующим чемпионом ЖХЛ «Динамо-Невой». Наши девушки проиграли во всех трех играх, но в одной из них «зацепили» 1 очко, уступив по буллитам. Что интересно, в двух поединках «черно-белые» даже вели в счете, но не смогли удержать преимущество.

Удивительно, но по такому же сценарию состоялось противостояние «Белых Медведиц» с подмосковным «Торнадо». Причем, в Дмитрове челябинки каждый раз первыми забрасывали шайбы в ворота соперниц, но вновь и вновь позволяли им не только сравнять счет, но и вырвать победу.

В первом матче, прошедшем 25 января, счет открыла Василиса Гудыменко. Василиса Гудыменко реализовала большинство: стоя спиной к воротам, развернулась и здорово бросила верхом в ближний угол ворот — 1:0. Во втором периоде «черно-белые» имели прекрасный шанс увеличить преимущество, однако Виктория Федорова буллит не реализовала.

Расплата последовала через 5 минут: хозяйки площадки благодаря усилиям Елизавета Шкалевой сравняли счет. В заключительном отрезке игра планомерно катилась к овертайму, однако хоккеистки «Торнадо» выжали максимум из удаления соперниц. Ольга Володина реализовала большинство менее чем за 5 минут до финальной сирены. Ее заброшенная шайба стала в итоге победной.

Хоккей. Чемпионат ЖХЛ. 25 января. «Торнадо» (Московская область) — «Белые Медведицы» (Челябинск) — 2:1 (0:1, 0:1, 1:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Василиса Гудыменко (Марина Лазарева, Алиса Матвеева), 07:53 (5×4).

1:1 — Елизавета Шкалева (Карина Ахметова), 36:32 (5×5).

2:1 — Ольга Володина (Анастасия Петина, Ландыш Фаляхова), 55:37 (5×4).

Во втором матче между командами челябинки снова открыли счет в матче. Успех им принесла быстрая контратака, которую замыкала Дарья Орлова. Форвард «Белых Медведиц» в красивом стиле переиграла голкипера «Торнадо» — 1:0. Долгое время на табло горели эти цифры, хотя во втором периоде подмосковные хоккеистки создали немало голевых моментов у ворот Милены Третяк.

Челябинки героически отбивались и в третьем периоде. Но все же не выстояли. Виной тому череда удалений, одно из которых хозяйки площадки реализовали. А на последней (!) минуте классно все исполнила опытнейшая Ланлыш Фаляхова. Она принесла своей команде победу. Снова «Белые Медведицы» потерпели обиднейшее поражение в матче, в котором имели все шансы на успех.

Хоккей. Чемпионат ЖХЛ. 26 января. «Торнадо» (Московская область) — «Белые Медведицы» (Челябинск) — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Дарья Орлова (Василиса Гудыменко, Марина Лазарева), 07:21 (5×5).

1:1 — Полина Архипова (Анна Лопухова, Алина Ландырева), 52:47 (5×4).

2:1 — Ландыш Фаляхова (Анастасия Петина, Юлия Нуякшева), 59:17 (5×5).

Ну а в заключительной игре серии борьбы уже не получилось. Хотя (вы не поверите!) «Белые Медведицы» снова первыми забросили шайбу в ворота соперниц. На этот раз отличилась капитан команды Марина Лазарева. Хоккеистки «Торнадо» смогли сравнять счет, а затем и выйти вперед еще до перерыва — дубль оформила Елизавета Шкалева.

Во втором и третьем периодах у челябинок не хватило сил, чтобы на равных бороться с мастеровитым подмосковным коллективом. А может быть, девушки психологически надломились: очень сложно находить в себе уверенность в матчах, в которых ведешь в счете, но в конечном итоги проигрываешь. «Торнадо» забросило три безответные шайбы, добившись максимального результата в противостоянии с «Белыми Медведицами».

Хоккей. Чемпионат ЖХЛ. 28 января. «Торнадо» (Московская область) — «Белые Медведицы» (Челябинск) — 5:1 (2:1, 1:0, 2:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Марина Лазарева (Алиса Матвеева, Анастасия Шабалина), 03:42 (5×4).

1:1 — Елизавета Шкалева (Ольга Володина, Юлия Нуякшева), 05:35 (5×5).

2:1 — Елизавета Шкалева (Ландыш Фаляхова, Ольга Володина), 19:55 (5×4).

3:1 — Анастасия Петина (Ландыш Фаляхова, Ольга Володина), 29:06 (5×4).

4:1 — Ландыш Фаляхова (Елизавета Шкалева, Ольга Володина), 49:06 (5×5).

5:1 — Екатерина Давлетшина (Анна Лопухова), 59:38 (5×4).

Несмотря на три поражения «Белые Медведицы» сохранили за собой 6-ю строчку в турнирной таблице чемпионата ЖХЛ. Позади лишь столичный клуб «МСМО 7.62» и СКСО из Свердловской области. У хоккеисток челябинской команды теперь начинается продолжительная пауза — почти месяц спортсменки проведут без официальных матчей. Но будут усиленно готовиться к играм чемпионата ЖХЛ, которые пройдут 21, 22 и 24 февраля. В эти дни они примут на своем льду СКСО из Свердловской области.

Фото: пресс-служба ЖХК «Торнадо» (Московская область).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал создан ИА «Первое областное».