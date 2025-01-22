Хоккейная команда «Белые медведицы» дала бой лидеру чемпионата ЖХЛ

Челябинки достойно бились с питерской «Динамо-Невой», а в одном из матчей уступили лишь по буллитам

Женская хоккейная команда «Белые медведицы» приятно удивила в ЖХЛ, оказав серьезное сопротивление действующему чемпиону России. Челябинки в трех матчах уступили питерскому клубу «Динамо-Нева», но сыграли с фаворитом турнира на равных, а в одном из поединков уступили ему лишь по буллитам, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Уже в первом поединке с питерскими хоккеистками подопечные Дениса Афиногенова показали, что готовы биться с ним на равных. Челябинки здорово провели первый поединок, играя с мастеровитым соперником «вторым номером». Им удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности, а еще и забросить шайбу в контратаке.

Во втором отрезке матча хозяйки площадки сравняли счет, а середине третьего периода вышли вперед. Но и здесь «черно-белые» нашли возможность достойно ответить: Виктория Федорова за 5 минут до финальной сирены сравняла счет и перевела игру в овертайм. В нем команды забить гол не смогли, все решалось в послематчевых буллитах, которые лучше исполнили питерские хоккеистки. Тем не менее завоевать 1 очко с действующим чемпионом ЖХЛ на его же площадке — несомненный успех для челябинской команды.

Хоккей. Чемпионат ЖХЛ. 19 января. «Динамо-Нева» (Санкт-Петербург) — «Белые Медведицы» (Челябинск) — 3:2 бул. (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Алиса Матвеева (Марина Лазарева, Виктория Федорова), 13:20 (5×4).

1:1 — Фануза Кадирова (Лиана Ганеева, Кристина Глухарева), 20:35 (5×4).

2:1 — Анна Шохина (Фануза Кадирова), 48:48 (5×5).

2:2 — Виктория Федорова (Василиса Гудыменко, Анастасия Шабалина), 54:54 (5×5).

3:2 — Анна Шохина, 65:00 (бул.).

Не менее упорным получился и второй матч между командами. В нем «черно-белые» также открыли счет в матче. В большинстве шайбу забросила Анастасия Шабалина. Во втором периоде питерские хоккеистки сравняли счет, но Василиса Гудыменко еще до ухода на перерыв снова вывела челябинок вперед.

Увы, удержать минимальное преимущество в третьем периоде «Белым медведицам» не удалось. Хозяйки площадки сначала организовали классную двухходовку, которую завершила Ксения Пономарева, а затем курьезную шайбу в ворота Карины Золотаревой забросила Кристина Глухарева — 3:2 в пользу питерской команды.

Хоккей. Чемпионат ЖХЛ. 20 января. «Динамо-Нева» (Санкт-Петербург) — «Белые медведицы» (Челябинск) — 3:2 (0:1, 1:1, 2:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Анастасия Шабалина (Василиса Гудыменко, Виктория Федорова), 07:54 (5×4).

1:1 — Весна Часовская (Полина Болгарева, Оксана Братищева), 32:11 (5×5).

1:2 — Василиса Гудыменко, 38:11 (5×5).

2:2 — Ксения Пономарева (Кристина Глухарева), 42:37 (5×5).

3:2 — Кристина Глухарева, 50:30 (5×5).

Достойно провели челябинки и третий матч с питерской командой. Но только два периода. В третьем девушки «посыпались», пропустив от соперниц аж 4 шайбы. Но есть и один позитивный момент. В первом же матче за «черно-белых» отличилась новобранец Екатерина Федоркова. Нападающая перешла в состав челябинской команды из клуба СКСО из Екатеринбурга и, кажется, неплохо влилась в коллектив — сразу же забронировала себе в первой тройке нападения.

Хоккей. Чемпионат ЖХЛ. 22 января. «Динамо-Нева» (Санкт-Петербург) — «Белые медведицы» (Челябинск) — 7:1 (2:0, 1:1, 4:0).

1:0 — Оксана Братищева (Лиана Ганеева, Кристина Глухарева), 16:10 (5×4).

2:0 — Полина Болгарева, 16:33 (5×5).

3:0 — Полина Болгарева (Кристина Глухарева), 34:37 (5×5).

3:1 — Екатерина Федоркова (Анастасия Шабалина, Анастасия Харабара), 37:01.

4:1 — Лиана Ганеева (Анна Шохина), 40:46 (5×5).

5:1 — Оксана Братищева (Анна Шохина), 54:17 (5×5).

6:1 — Анастасия Тельнова (Валерия Москаленко, Дарья Пурдышова), 57:17 (5×5).

7:1 — Виктория Пушина (Дарья Пурдышова), 58:03 (5×5).

«Серия неплохая выдалась. Первые две игры девочки сражались, молодцы. Действовали плотно, создавали хорошие контратаки, возврат был — догоняли соперников, создавали моменты. В третьем матче в заключительном периоде развалились непонятно из-за чего. Если бы не это, то все матчи в Санкт-Петербурге можно занести в актив», — подвел итоги встреч с «Динамо-Невой» главный тренер ЖХК «Белые медведицы» Денис Афиногенов.

Челябинская команда занимает на текущий момент 6-е место в чемпионате ЖХЛ. Догнать пятерку лидеров уже нереально — уж слишком большой отрыв от соперниц. Но в непосредственной близости с «Белыми медведицами» команда «МСМО 7.62», отстающая на 2 очка.

Следующие матчи челябинки также сыграют на выезде. Им предстоит провести три поединка с подмосковным «Торнадо». Матчи пройдут в Дмитрове 25, 26 и 28 января.

Фото: пресс-служба ЖХК «Динамо-Нева» (Санкт-Петербург).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал подготовлен ИА «Первое областное».