Челябинский «Трактор» планирует играть в атакующий хоккей в сезоне‑2023/24

Тренерский штаб намерен изменить стиль игры команды в чемпионате КХЛ

В новом хоккейном сезоне челябинский «Трактор» планирует играть в атакующий и агрессивный хоккей. С таким заявлением выступил сегодня, 25 августа, на пресс-конференции главный тренер команды Анвар Гатиятулин, добавив при этом, что его подопечные будут действовать в таком стиле, который будет приносить клубу нужный результат, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Хедкоуч «Трактора» отметил, что ему понравились действия подопечных в двух стартовых поединках на Кубке губернатора Челябинской области. Но подчеркнул, что большого значения их игре не придает, акцентируя внимание на том, что в период межсезонья команды и игроки находятся под физической нагрузкой и еще не вышли на пик формы.

«Мы приняли решение собрать в этом году команду позже, чем обычно. Всем ребятам разослали индивидуальный план подготовки. На первом сборе оценили их функциональную готовность, она нас порадовала. На турнире в Казани сложно было объективно оценить игру ребят. А на Кубке губернатора в Челябинске уже есть примерное понимание того, насколько команда готова к сезону», — отметил Анвар Гатиятулин.

Тренер также рассказал, что в новом сезоне, возможно, изменится стиль игры команды. По крайней мере, у него есть желание привить команде более агрессивную и атакующую игру.

«В клубе появился ряд сильных креативных крайних форвардов. Объясняем и рассказываем им то, что мы хотим от них видеть — заряженность и нацеленность на ворота. У нас есть желание показывать красивый и комбинационный хоккей с прицелом на атаку. Посмотрим по ходу сезона, будет ли он эффективным. В конечном счете будем играть в тот хоккей, который будет приносить результат», — конкретизировал Анвар Гатиятулин.

Напомним, что сегодня на предсезонной пресс-конференции генменеджер ХК «Трактор» Алексей Волков озвучил цели и задачи команды на сезон-2023/24. По его словам, челябинский клуб будет бороться на чемпионате КХЛ за Кубок Гагарина. Кроме того, он сообщил, что в команде может появиться третий легионер, — скорее всего, это будет форвард из Северной Америки.