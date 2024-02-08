Хоккеист «Трактора» Максим Шабанов установил клубный рекорд по заброшенным шайбам

Однако его гол не помог челябинскому клубу выиграть у «Ак Барса»

Хоккеисты челябинского «Трактора» не смогли взять реванш у казанского «Ак Барса» за домашнее поражение. Сегодня, 8 февраля, подопечные Алексея Заварухина уступили соперникам и в гостевом поединке со счетом 1:2. Единственную шайбу у «черно-белых» в дебюте третьего периода забросил Максим Шабанов, который установил новый клубный рекорд, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

На встречу в Казани в створ ворот челябинцев вернулся Зак Фукале, Сергей Мыльников остался на скамейке. Пропускали поединок Семен Дер-Аргучинцев и Александр Шепелев, их заменили Чарльз Робинсон и Александр Шепелев.

Старт игры на «Татнефть Арене» прошел на высоких скоростях. Близок к взятию ворот был Михаил Котляревский, но после перехвата форвард «Трактора» отправил шайбу рядом со штангой. Несколько раз вступил в игру Зак Фукале, выручив челябинцев после бросков Семёна Кошелева и Дмитрия Кагарлицкого.

Во второй трети матча после череды удалений с обеих сторон Семен Кошелев открыл счет. «Трактор» постарался быстро восстановить равенство, но игрокам нашей команды не удалось переиграть Тимура Билялова. На закате периода Зак Фукале выручил команду после опасного выпада от Евгения Свечникова.

В заключительной двадцатиминутке Максим Шабанов в большинстве сравнял счет. Форвард «Трактор» забросил 24 шайбу в сезоне, установив новый клубный рекорд. Две минуты спустя Артем Лукоянов вновь вывел казанцев вперед. На последних минутах челябинцы остались в большинстве, Алексей Заварухин заменил голкипера на шестого полевого игрока. Игра в формате «6×4» успеха не принесла. Поражение в Казани.