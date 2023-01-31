Хоккеисты «Трактора» одержали волевую победу над московским «Динамо» в чемпионате КХЛ

На домашней арене челябинцы обыграли москвичей со счетом 2:1

Сегодня, 31 января, челябинский «Трактор» на домашней арене обыграл одного из лидеров Западной конференции. «Черно-белые» одержали волевую победу над московским «Динамо» со счетом 2:1. У челябинцев отличились Никита Тертышный и Максим Шабанов. Благодаря этой победе южноуральский клуб вернулся в борьбу за место в плей-офф, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».



В домашнем матче первым номером у «черно-белых» вышел Кирилл Устименко, Илья Проскуряков остался в запасе. Встречу против «Динамо» пропускали Сергей Мыльников, Михаил Горюнов-Рольгизер и Ярослав Яппаров.



Первый период прошел в равной борьбе за шайбу и территориальное преимущество. В середине стартового отрезка челябинцы заработали большинство, но не сумели его реализовать. А вот «динамовцы» усилиями Ивана Скоренова воспользовалось своим шансом 0:1.



Однако во втором отрезке матча хозяева сумели перехватить инициативу. Сначала Владимир Ткачев своим броском попал в штангу и спустя пару минут форвард ассистировал Никите Тертышному, который сравнял счет в матче — 1:1. Чуть позже челябинцы вновь заработали большинство и Максим Шабанов реализовал лишнего — 2:1.



В заключительном периоде челябинцы старались сохранить победный счет. Подопечные Анвара Гатиятулина сосредоточились на игре в обороне, несколько раз южноуральскую команду выручил Кирилл Устименко. По итогу победа «черно-белых» со счетом 2:1.



Наша команда продолжает биться за место в кубковой восьмерке на «Востоке». Следующий поединок «Трактор» проведет 3 февраля в гостях против «Автомобилиста» из Екатеринбурга.

