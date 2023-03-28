Во всем мире 2 апреля отмечается день распространения информации об аутизме, о людях с этим диагнозом, их особенностях и способностях. В честь этого дня в Челябинске пройдет благотворительный праздник «Добрый лед», в котором примут участие ХК «Трактор» Сергей Телегин, Михаил Котляревский и Михаил Горюнов-Рольгизер, сообщает пресс-служба челябинской команды.
Традиционный сеанс массового катания пройдет в Ледовом дворце «Уральская Молния». Начало в 10:30. Для всех гостей будет подготовлена яркая и насыщенная праздничная программа, в которую войдут детские аниматоры, выступление артистов, а также керлинг для детей и взрослых и активная зона от ХК «Трактор».
Все средства от продажи билетов направят на программы обучения и развития детей с ментальными особенностями в развитии.
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