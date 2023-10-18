Хоккеист «Трактора» Чарльз Робинсон может принять российское гражданство

Американец заявил, что готов рассмотреть вариант с получением паспорта РФ

Форвард хоккейного клуба «Трактор» Чарльз Робинсон заявил, что готов рассмотреть вариант о принятии российского гражданства. Американец планирует это сделать в том случае, если у него сложится карьера в России и клубы КХЛ будут заинтересованы в его услугах. Об этом он рассказал в интервью, которое было размещено на официальном сайте ХК «Трактор».

В текущем сезоне в чемпионате КХЛ каждая команда может заявить на матч максимум трех легионеров. Хотя еще в сезоне-2022/2023 одновременно в каждом клубе во время игры могли находиться пять иностранных хоккеистов. Ряд команд пошли на то, чтобы предоставить легионерам российское гражданство. Так, уже получили паспорта РФ американец Бреннан Менелл и канадец Кэмерон Ли, на очереди еще один канадец— Брендэн Лайпсик.

Новобранец «Трактора» Чарльз Робинсон в интервью сайту metaratings признался, что готов к тому, чтобы в будущем рассмотреть вопрос о получении российского гражданства. Решение этого вопроса может быть актуальным в том случае, если его карьера в КХЛ получит продолжение по окончании сезона-2023/2024.

«Думаю, что получение российских паспортов в этом случае выгодно и для игрока, и для команды. Команде не нужно использовать позицию легионера на такого игрока, что, конечно, помогает клубу. Если мой контракт продлят и я продолжу играть в КХЛ, то рассмотрю такой вариант», — заявил Чарльз Робинсон.

Напомним, что американец подписал контракт с «Трактором» по ходу текущего сезона. В 6 матчах за челябинский клуб форвард забросил две шайбы. В ближайшем матче чемпионата КХЛ «черно-белые» сыграют 19 октября с магнитогорским «Металлургом».