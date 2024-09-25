Канадские легионеры помогли «Салавату Юлаеву» выиграть матч у «Трактора»

А еще дали мастер-класс челябинцам по игре в большинстве

Хоккеисты челябинского «Трактора» уступили уфимскому «Салавату Юлаеву» в чемпионате КХЛ — 3:5. Челябинцы здорово начали встречу, забили две шайбы. Но проиграли сопернику при игре в неравных составах. В середине второго периода гости забросили три шайбы в большинстве. Победу им принесли североамериканские легионеры, а героем матча стал канадец Шелдон Рэмпал, в активе которого 2 шайбы и 2 результативные передачи, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В предыдущем матче со «Спартаком» у хоккеистов челябинского «Трактора» мало что получалось. Особенно если говорить про игру в нападении. Каким-то чудом «черно-белые» умудрились сравнять счет, забросив две шайбы в концовке третьего периода, перевели игру в овертайм. По всей видимости, остался недоволен действиями своих подопечных и главный тренер челябинцев Бенуа Гру. Только этим можно объяснить то, в каких игровых сочетаниях начал «Трактор» поединок с «Салаватом Юлаевым».

Хэдкоауч «Трактора» перетасовал все звенья в команде. В первой тройке нападения начали игру Кравцов — Шаров — Котляревский. Во втором: Рыкманов — Ткачев — Юртайкин, в третьем: Жаров — Светлаков — Робинсон, в четвертом: Шабанов — Кадейкин — Тертышный.

Начало встречи осталось за гостями. Уфимцы уже в дебюте провели две острые атаки, опасно с близкого расстояния бросал Егор Сучков. Кроме того, две минуты они провели в большинстве после удаления Бадди Робинсона. Правда, был один и супермомент у «Трактора», однако Максим Шабанов буллит не реализовал.

Лишь к середине периода хозяева льда стали находить свою игру. С убойной дистанции наносили броски Виталий Кравцов и Данил Юртайкин, был близок к успеху Андрей Светлаков. «Трактор» наседал. И добился своего! Наконец-таки «черно-белым» удалось реализовать большинство. Символично, что сделал это Александр Кадейкин. Он классно сыграл на «пятаке», забросив шайбу в ворота своей бывшей команды. Причем, эта шайба стала для него 100-й в КХЛ!

Тот же Кадейкин забросил и еще одну шайбу уже в дебюте второго периода. Но каков же красавец Никита Тертышный. Он не выключился из борьбы, отобрал шайбу в соперника в чужой зоне и вывел партнера по команде с глазу на глаз с голкипером уфимцев — 2:0.

«Салават Юлаев» бросился отыгрываться. И временами у ворот «черно-белых» было жарко. В одном из эпизодов шайба попала в штангу. Спас пару раз команду голкипер Зак Фукале. Особенно опасно было у его ворот, когда на ударной позиции с острого угла наносил бросок Григорий Панин.

Ключевым отрезком во втором периоде стала игра в неравных составах. «Трактор», получив большинство, мог решать все. Но затем совершил два ненужных удаления. Гости дважды реализовали «лишнего».

Сначала при формате игры «4×3» классно сыграл на отскоке от борта Шелдон Рэмпалл. Он по-теннисному отправил шайбу в ворота. А уже в следующей смене классный бросок удался Александру Хмелевски. Но и это еще не все. Тут же гости реализовали и еще одно удаление у «Трактора» и вышли вперед — 3:2. Вот так, за 2 с небольшим минуты «Салават Юлаев» умудрился полностью перевернуть ход игры.

Уфимцы в третьем отрезке матча стали «сушить» игру. Они уже не так активно шли в атаку, действовали с оглядкой на собственные тылы. К тому же повели в счете в две шайбы. Снова напомнил о себе герой матча Шелдон Рэмпал. Это он поборолся за бортом, выиграл борьбу и выкатил шайбу на «пятак», где Александр Шаров был тут как тут — 2:4.

Трибуны приуныли. Болельщики понимали, что спасти матч его любимцам будет очень непросто. Надо отдать должное «черно-белым», они старались. И даже свели счет к минимуму: Михаил Котляревский в касание переправил резиновый диск в ворота после диагональной передачи Виталия Кравцова. Времени для того, чтобы сравнять счет было предостаточно — 8 минут с хвостиком.

И ведь были челябинцы близки к успеху. Тот же Котляревский и Макс Шабанов оказывались на убойной позиции. Увы, реализация подвела. А в концовке матча, сняв вратаря на шестого полевого игрока, хозяева пропустили снова. Точку в матче поставил Александр Хмелевски.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 25 сентября. «Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:5 (1:0, 1:3, 1:2).

Шайбы забросили:

1:0 — Александр Кадейкин (Стивен Кэмпфер), 14:24 (5×4).

2:0 — Александр Кадейкин (Никита Тертышный), 21:17 (5×5).

2:1 — Шелдон Рэмпал (Джош Ливо, Александр Шаров), 33:01 (4×3).

2:2 — Нэйтан Тодд (Александр Хмелевски, Шелдон Рэмпал), 33:27 (5×4).

2:3 — Шелдон Рэмпал (Александр Шаров, Александр Хмелевски), 35:15 (5×4).

2:4 — Александр Шаров (Шелдон Рэмпал), 46:49 (5×5).

3:4 — Михаил Котляревский (Виталий Кравцов, Григорий Дронов), 51:53 (5×5).

3:5 — Александр Хмелевски (Нэйтан Тодд, Алексей Василевский), 59:19 (en).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»)

Шелдон Рэмпал («Салават Юлаев»)

Провел выдающийся матч, лучший в сезоне. Перевернул ход игры в середине второго периода. Принял участие во всех заброшенных шайбах своей команды. В его активе 4 (2+2) очка за матч!

Александр Кадейкин («Трактор»)

Набрал свои первые очки в сезоне! И сразу две заброшенные шайбы, одна из которых стала юбилейной, 100-й в Лиге. Мог стать героем матча, но не стал.

Александр Хмелевски («Салават Юлаев»)

Еще один из героев матча. Был не таким активным по ходу всей игры, но свои результативные баллы набрал. У него 3 (1+2) очка за матч.

Послезавтра, 27 сентября, наша команда сыграет домашний матч с омским «Авангардом». В прямом эфире игру покажет телеканал ОТВ. Трансляция будет доступна и на сайте 1obl. tv. Начало — в 19:00.

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