Хоккеисты «Трактора» победили в уральском дерби у «Автомобилиста»

Хоккеисты «Трактора» победили в уральском дерби у «Автомобилиста»

Хоккеисты челябинского «Трактора» одержали победу в уральском дерби у «Автомобилиста» из Екатеринбурга. На домашнем льду челябинский клуб выиграл со счетом 2:1. Авторами заброшенных шайб в составе «черно-белых» стали Максим Шабанов и Антон Бурдасов. Благодаря этой победе «Трактор» догнал «Автомобилист» в турнирной таблице и приблизился к группе лидеров Восточной конференции в чемпионате КХЛ, передает корреспондент ИА «Первое областное».

На матч обе команды вышли в новых комплектах игровой формы, стилизованных под уральское дерби. И это придавало поединку дополнительный колорит. По достоинству оценили обновку «черно-белые», которые начали матч активней и агрессивней. Уже на 27-й секунде челябинцы зажгли «красный счет» за воротами соперников. Это Максим Шабанов взял игру на себя — сблизился с вратарем, бросил и сам же на добивании переправил шайбу в ворота — 1:0.

В целом первый отрезок игры прошел при небольшом преимуществе хозяев. Агрессивней они действовали и во втором периоде. Особенно активным выглядело первое звено нападения «черно-белых». Именно оно и соорудило второй гол в ворота гостей. Сергей Калинин заметил набравшего ход Бурдасова, выдал ему ювелирную передачу, а тот мастерски переиграл голкипера «Автомобилиста» Владимира Галкина — 2:0. Мог еще увеличить счет Александр Шаров, но в этот раз вратарь гостей хоккейную дуэль выиграл.

Впрочем, даже имея такое преимущество в счете болельщики «Трактора» не расслаблялись. В текущем сезоне «черно-белые» уж очень блекло выглядят в третьих периодах. Увы, не стал исключением и этот поединок. В середине периода «Авто» отыграл одну шайбу — Владимир Кузнецов мастерски подправил шайбу после мощного выстрела от синей линии Владислава Леонтьева — 2:1. Уже в следующей смене все тот же Кузнецов мог сравнять счет, но попал в штангу.

Стало тревожно. Тем более что игроки в белых джерси продолжали давить. Как минимум в трех эпизодах они могли забивать и сравнивать счет. К счастью, у «черно-белых» поймал кураж Зак Фукале. Ценой невероятных усилий челябинцам удалось довести дело до победы.

Заключительный матч домашней серии южноуральцы проведут 18 сентября. В третий раз в нынешнем сезоне «черно-белые» сыграют с тольяттинской «Ладой».