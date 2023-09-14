Сегодня, 14 сентября, хоккейный клуб «Трактор» одержал первую домашнюю победу в новом сезоне чемпионата КХЛ. Южноуральские хоккеисты сделали работу над ошибками после поражения от «Лады» и взяли верх над минским «Динамо» — 3:2. Семен Дер-Аргучинцев, Виктор Антипин и Владимир Жарков помогли «черно-белым» одержать победу и поправить турнирное положение, передает пресс-служба ХК «Трактор».
Игру пропускал челябинский форвард Виталия Кравцова, который накануне в матче с «Ладой» получил повреждение и не смог продолжить игру. Нападающий выбыл на срок от 4 до 6 недель. Вместо него на льду появился Никита Тертышный, а Егора Фатеева заменил Артем Шварев.
Хоккеисты из Минска стартовали в матче чуть активнее, с быстрых атак. Но «Трактор» выдержал стартовое давление гостей и ответил заброшенной шайбой. Семен Дер-Аргучинцев бросил из-под защитника, застав врасплох голкипера гостей Алексея Колосова. А еще спустя несколько минут хозяева льда реализовали большинство усилиями защитника Виктора Антипина — 2:0.
Во втором игровом отрезке инициатива полностью перешла челябинским хоккеиста. «Черно-белые» старались чаще атаковать, дважды хозяева льда разыгрывали большинство. В середине матча форвард Владимир Жарков увеличил преимущество южноуральцев до трех шайб.
Однако в заключительном периоде матча минчане вернулись в игру. В концовке встречи гости все-таки распечатали ворота голкипера «Трактора» Зака Фукале. Отличился Джемел Смит. На последних минутах главный тренер минчан Дмитрий Квартальнов заменил вратаря на шестого полевого хоккеиста и это решение принесло свои плоды. Нападающий гостей Тимофей Ковгореня сократил отставание до минимума, однако хоккеисты «Трактора» выстояли и одержали важную победу — 3:2.
«Все молодцы. Командная работа принесла нам успех. Нам чем мы и заостряли внимание при разборе соперника. Выполнили задание, в конце чуть концентрацию потеряли и пропустили два ненужных гола. Есть брак в передачах. Надо быть чуть хладнокровнее. Соперник хотел переломить, стали играть быстрее и острее. Нам надо играть спокойнее в такие моменты. Идет рабочий процесс, будем это исправлять. Командная работа, командная игра, командная победа. Рады, что победили», — отметил после матча главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.
Следующий матч «Трактор» проведет послезавтра 16 сентября. На домашней арене челябинцы в уральском дерби встретятся с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.
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