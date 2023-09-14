Хоккеисты челябинского «Трактора» обыграли минское «Динамо» в чемпионате КХЛ

На своей площадке южноуральцы победили со счетом 3:2

«Все молодцы. Командная работа принесла нам успех. Нам чем мы и заостряли внимание при разборе соперника. Выполнили задание, в конце чуть концентрацию потеряли и пропустили два ненужных гола. Есть брак в передачах. Надо быть чуть хладнокровнее. Соперник хотел переломить, стали играть быстрее и острее. Нам надо играть спокойнее в такие моменты. Идет рабочий процесс, будем это исправлять. Командная работа, командная игра, командная победа. Рады, что победили»,

— отметил после матча главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.