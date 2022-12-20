Сегодня, 20 декабря, экс-голкипер челябинского клуба «Трактор» Эндрю Хэммонд объявил о завершении спортивной карьеры. «Черно-белых» игрок покинул в октябре этого года. 34-летний канадец не может выступать из-за травмы лодыжки. Об этом игрок сообщил на своей странице в «Твиттере».
В НХЛ 34-летний канадец провел 11 матчей: 4 — в составе «Монреаля» и 7 — за «Нью-Джерси». В его активе также 11 матчей в АХЛ за «Айова Уайлд». Всего в АХЛ он провел 176 матчей, из них 84 победы. В августе Хэммонд получил пробный контракт во «Флориде», но все-таки решил переехать в Россию.
В сентябре текущего года голкипер подписал контракт с челябинским «Трактором», но провел за челябинцев только два матча. Он показал коэффициент надежности 4,33 и отражал 85,1 процента бросков и расторг контракт с командой.
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