Хоккеисты «Металлурга» выиграли битву лидеров конференций в чемпионате КХЛ

Магнитогорский клуб на своей площадке одержал победу над ярославским «Локомотивом» со счетом 5:3

Сегодня, 9 января, в центральном матче чемпионата КХЛ встретились лидеры Западной и Восточной конференций. Магнитогорский «Металлург» уверенно победил ярославский «Локомотив» со счетом 5:3, а одним из героев матча стал форвард «сталеваров» Игорь Гераськин, забросивший две шайбы, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Ключевые события в матче произошли в первом периоде. Дебют остался за хозяевами площадки, которые уже к 7-й минуте вели в счете 2:0. Сначала Егор Коробкин, а затем Никита Гребенкин заставили капитулировать голкипера гостей Даниила Исаева. Волжане, тем не менее, под занавес периода сократили разрыв в счете благодаря усилиям Сергея Андронова. Однако за 16 секунд до сирены капитан «сталеваров» Егор Яковлев снова увеличил преимущество до двух шайб — 3:1 и команды ушли на первый перерыв.

В начале второго отрезка игры «Металлургу» снова удалось забить быстрый гол. С передачи Никиты Гребенкина отличился Игорь Гераськин. Надо отдать должное «железнодорожникам», они и не думали сдаваться без борьбы. Словацкий защитник «Локомотива» Мартин Гернат вернул свою команду в игру.

В третьем периоде случилось дежавю. Ровно спустя 1 минуту и 43 секунды после начала игры магнитогорцы снова забросили шайбу. Причем, соорудили гол те же лица: Гребенкин отдал результативную передачу, а Игорь Гераськин нанес точный бросок! Под занавес встречи «Локомотив» забросил еще одну шайбу и сократил отставание в счете до двух голов. Но на большее волжанам не хватило. 5:3 — уверенная победа магнитогорцев.

В завершающем матче домашней серии «Металлург» сыграет с ХК «Сочи». Эта игра состоится 11 января.