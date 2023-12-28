Сегодня, 28 декабря, руководство магнитогорского клуба «Металлург» объявило о продлении контрактов сразу с четырьмя игроками. Новые соглашения подписаны с воспитанниками южноуральских спортшкол: Егором Коробкиным, Михаилом Грассом, Романом Канцеровым и Данилом Гололобовым, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
Новый контракт с Егором Коробкиным рассчитан на два года. Хоккеист является уроженцем Магнитогорска и воспитанником «Металлурга». Нападающий прошел всю вертикаль — от детской школы до основы. Всю профессиональную карьеру Егор провел в командах системы «Металлурга». В текущем сезоне на счету Егора Коробкина 43 матча и 19 (8+11) очков. Всего в КХЛ Егор сыграл в 208 играх и набрал 54 (24+30) балла.
Молодой форвард Михаил Грасс уроженец Челябинска, начинавший свой путь в хоккее в команде «Белые медведи». В 2019 году Михаил стал игроком «Металлурга» U16. В этом игровом году Михаил дебютировал в КХЛ, забросив шайбу в дебютном для себя матче. В нынешнем сезоне КХЛ нападающий провел 20 игр за «Металлург», в которых набрал 4 (2+2) очка. «Металлург» заключил с 19-летним нападающим контракт, рассчитанный на три года — до конца сезона 2026/27.
Роман Канцеров подписал новое соглашение на два года. Игрок также является воспитанником спортшколы «Металлурга». В сезоне 2020/21 нападающий дебютировал за «Стальных лисов». А в прошлом сезоне форвард стал ассистентом капитана магнитогорской молодежки и в 48 играх набрал 57 (28+29) очков, к тому же дебютировал за «Металлург». В нынешнем сезоне нападающий стал игроком основного состава «Магнитки». В КХЛ в активе форварда 37 матчей и 10 (5+5) очков.
Новое соглашение с 21-летним защитником Данилом Гололобовым рассчитано до конца сезона 2023/24. Хоккеист также уроженец Магнитогорска и воспитанник хоккейной школы «Металлург», прошедший весь путь до главной команды. В 2019 году защитник дебютировал за «Стальных лисов», а в концовке сезона 2021/22 стал капитаном команды. Текущий сезон стал для Данила дебютным в КХЛ. В 29 играх защитник набрал 4 (1+3) очка при 10 минутах штрафа.
Добавим, что ранее руководство хоккейного клуба «Металлург» из Магнитогорска приняло решение расторгнуть контракт с голкипером Артемом Загидулиным. Состав «сталеваров» пополнил 25-летний вратарь, воспитанник челябинского хоккея Никита Подскребалин. Он перешел в «Металлург» в рамках обмена с челябинским «Трактором». Новичком «черно-белых» стал защитник Григорий Дронов.
Кроме того, в КХЛ состоялся крупный трехсторонний обмен, в результате которого магнитогорский клуб «Металлург» пополнил форвард Игорь Гераськин, а в казанский «Ак Барс» отправился нападающий Семен Кошелев. Третьей командой обмена стал «Авангард». В Омск поехал форвард казанцев Дамир Жафяров.
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