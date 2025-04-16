Хоккеисты «Магнитки» сравняли счет в серии с «Динамо-СПб» в плей-офф ВХЛ

Магнитогорская команда в овертайме выиграла домашний поединок у питерцев — 2:1

В плей-офф ВХЛ продолжает удивлять хоккеисты «Магнитки». Сегодня, 16 апреля, южноуральцы на своем льду вырвали победу в овертайме у питерского «Динамо» — 2:1. Победную шайбу забросил Иннокентий Рыбин. Магнитогорская команда сравняла счет в серии, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Хоккеисты «Магнитки» уже совершили главную сенсацию в текущем розыгрыше плей-офф, отправив в отпуск лучшую команду регулярного чемпионата ВХЛ. Но аппетит приходит во время еды. Фарм-клуб «Металлурга» вполне мог «съесть» и питерское «Динамо» — клуб, занявший второе место по итогам «регулярки».

Эту серию «сталевары» начали здорово, выиграв в гостях первый матч (2:1). Однако следующие два матча сложились не в их пользу. 0:6 и 0:3 — как говорится, без вариантов. Смущало то, что подопечные Евгения Полозова более 120 минут не могли забить хотя бы гол престижа в ворота «динамовцев».

Неудачно начали магнитогорцы и этот поединок. Хотя были близки к успеху, когда в середине периода получили шанс реализовать «лишнего». В одном из эпизодов Иннокентий Рыбин попал в штангу! Гости выстояли, а затем открыли счет в матче. Партнеры по команде вывели на ударную позицию Александра Жабреева. Форвард был точен — 0:1.

Отыграться хозяева льда смогли во втором периоде. Автором заброшенной на 29-й минуте стал Матвей Галенюк. Здесь надо отметить классную игру Владислава Коткова. Форвард «Магнитки» сделал изумительный пас из-за ворот на партнера по команде.

Оживилась игра в третьем периоде. Причем, обе команды добавили в движении, стали действовать с акцентом на атаку. Самый верный шанс вывести свою команду вперед имел Никита Зимин — гостей спасла штанга. Основное время победителя не выявило.

Счет 1:1 в точности повторял события вчерашнего (или сегодняшнего?), в котором «Челмет» и «Торпедо-Горький» сыграли аж 5 овертаймов, а их поединок длился более 6 часов.

В Магнитогорске игра не затянулась. На исходе первого овертайма хозяевам льда удалась быстрая контратака, в которой убегали «2 в 1» Владислав Котков и Иннокентий Рыбин. Последний и нанес точный завершающий бросок, который стал победным.

Хоккей. ВХЛ. Плей-офф. Кубок Чемпионов России. Четвертьфинал. 4-й матч.

16 апреля. «Магнитка» (Магнитогорск) — «Динамо-СПб» (Санкт-Петербург) — 2:1 от (0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Александр Жабреев (Дмитрий Сидляров, Руслан Петрищев), 13:57 (5×5).

1:1 — Матвей Галенюк (Владислав Котков, Борис Осипович), 28:43 (5×5).

2:1 — Иннокентий Рыбин (Владислав Котков), 76:58 (5×5).

Счет в серии: 2-2.

Следующий поединок между командами состоится 19 апреля в Санкт-Петербурге.

Фото: пресс-служба ХК «Магнитка» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).