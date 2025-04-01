Хоккеисты «Магнитки» проиграли «Металлургу» в пятом матче плей-офф ВХЛ

Но продолжают вести в серии 3-2 и сохраняют хорошие шансы на выход в следующий раунд

Хоккейный клуб «Магнитка» в плей-офф ВХЛ проиграл пятый матч серии новокузнецкому «Металлургу» со счетом 0:4. Счет в серии 3-2 в пользу южноуральского клуба. Он продолжает сохранять хорошие шансы на то, чтобы сотворить главную сенсацию первого раунда плей-офф и выбить из борьбы лучшую команду «регулярки», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Сегодня, 1 апреля, у хоккеистов «Магнитки» мало что получалось в атаке. Хотя по игре они мало в чем уступали соперникам. Разница лишь в том, что у хозяев льда было все в порядке с реализацией. По количеству бросков (58-63), в том числе в створ ворот (34-35) преимущество было даже на стороне южноуральцев, зато счет на табло говорил сам за себя.

Сибиряки забросили одну шайбу в первом периоде, вторую — во втором. И стали действовать предельно аккуратно, играя по счету. Ну и при возможности атаковать. Тем более, если соперник нарушает правила и можно сыграть две минуты в большинстве. Таким образом «кузнецы» и забросили третью шайбу. А потом и еще одну, установив окончательный счет в матче — 4:0.

Хоккей. ВХЛ. Кубок Чемпионов России. Плей-офф. 1/8 финала. 5-й матч.

1 апреля. «Металлург» (Новокузнецк) — «Магнитка» (Магнитогорск) — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Егор Сердюк (Максим Минеев, Александр Перевалов), 15:44 (5×5).

2:0 — Лев Стариков (Максим Марушев, Эмиль Нургалиев), 35:08 (5×5).

3:0 — Максим Минеев (Дмитрий Соколов), 49:31 (5×4).

4:0 — Денис Дюрягин (Вадим Захаров, Евгений Петриков), 51:04 (5×5).

Счет в серии: 2-3.

«Магнитка» проиграла, но еще продолжает вести в серии 3-2. Следующий поединок между командами состоится 3 апреля на магнитогорском льду. У «сталеваров» все еще есть хороший шанс сотворить главную сенсацию в первом раунде плей-офф ВХЛ.

Фото: пресс-служба ХК «Металлург».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).