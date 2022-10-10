Сегодня, 10 октября, челябинский хоккейный клуб «Челмет» уверенно обыграл «Звезду» в чемпионате ВХЛ. «Черно-белые» дома победили москвичей со счетом 4:1. В составе челябинцев отличились Иван Стежкин, Александр Тридчиков, Иван Воробьев и Александр Рыков, сообщает пресс-служба ХК «Челмет».
Хозяева открыли счет в матче за несколько минут до конца первого периода. Третье челябинское звено нападения организовало быструю атаку. Завершил ее Иван Стежкин — 1:0. Чуть позже «Звезда» осталась в меньшинстве. «Черно-белые» забросили вторую шайбу, но за пару секунд до взятия ворот прозвучал свисток.
Однако на первой же минуте второго отрезка гости сравняли счет — 1:1. Через пять минут «Челмет» вновь вышел вперед в матче. Отскок на пятаке подкараулил капитан южноуральцев Александр Тридчиков — 2:1. В концовке отрезка Иван Воробьев кистевым броском с дальней дистанции сделал счет 3:1 в пользу челябинцев.
У «Звезды» был шанс снова сократить отставание в счете. В начале заключительного периода москвичи заработали большинство. Но «Челмет» грамотно оборонялся и выстоял. А окончательный счет сделал в середине третьего периода Александр Рыков — 4:1.
«Мы довольны результатом, в целом. Конечно, не всё было гладко. Есть небольшие недочеты. Рады, что в большинстве сегодня забили. Выполнили игровое задание, которое было дано до матча. Безусловно, хотим победить в оставшихся двух играх домашней серии. У нас есть день на подготовку», — рассказал главный тренер «Челмета» Максим Смельницкий.
Следующий матч «Челмет» проведет также на домашней арене 12 октября против казанского «Барса».
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