Сегодня, 12 октября, челябинский хоккейный клуб «Челмет» одержал вторую победу подряд в чемпионате ВХЛ. «Черно-белые» уверенно обыграли казанский «Барс» со счетом 4:1. Следующий матч челябинцы проведут 14 октября против «Лады» из Тольятти, сообщает пресс-служба ХК «Челмет».
Первый период челябинцы провели почти образцово. Со стартового вбрасывания «черно-белые» играли с хорошим движением и креативом в нападении. «Барс» дрогнул в середине первой двадцатиминутки. Защитник Степан Мысляев бросил под перекладину и открыл счет в матче — 1:0. Спустя пару минут Сергей Другаля нашел в центре чужой зоны Ивана Стежкина, который точно бросил с неудобной руки — 2:0.
Во втором отрезке гости старались отыграться. Однако в середине матча Андрей Ерофеев убежал от защитника и на «противоходе» легко подкинул шайбу над вратарем — 3:0. Позже гости смогли реализовать большинство и сократили счет — 3:1. В заключительном отрезке «Челмет» сыграл строго по счету. За три минуты до конца матча Константин Лукин забросил четвертую шайбу и установил окончательный счет — 4:1.
«В целом, то, что победили, уже хорошо. Ребята сыграли по установке. Радует, что начинаем забивать больше одной шайбы за матч. Сегодня по движению соперник был очень быстр. Мы, как раз, к этому и готовились. Говорили, надо принимать быстрые решения, быстро двигаться, быстро передавать шайбу и создаваемые моменты, по-максимуму, реализовывать. У нас есть один день на подготовку, на восстановление к последнему матчу домашней серии, будем готовиться», — рассказал главный тренер «Челмета» Максим Смельницкий.
Следующий матч челябинский клуб проведет 14 октября на домашней арене против «Лады» из Тольятти.
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