Хоккейный клуб «Челмет»: резвый старт со сдержанным оптимизмом

Рассуждем с чем связан прогресс челябинской команды в чемпионате ВХЛ

В новом стартовавшем сезоне в ВХЛ приятно удивляют своим выступлением хоккеисты челябинского «Челмета». Фарм-клуб «Трактора» стал радовать игрой и результатами, заставив скептиков прекратить разговоры о необходимости роспуска команды. Корреспондент Первого областного подводит итоги сентября для «Челмета» со сдержанным оптимизмом, но с надеждой, что в офисе команды нашли решение, как повысить эффективность фарма для всей системы клуба «Трактора».

Плацдарм для обкатки игроков снова в деле

В новом сезоне ВХЛ сменила название — теперь турнир называется не Высшая, а Всероссийская хоккейная лига. Вряд ли эта новая вывеска как-то подействовала на игроков и тренерский штаб «Челмета», но перемены в игре и результатах команды не могут не радовать. Особенно на фоне разговоров и слухов о закрытии команды.

Последние два года такие темы неоднократно поднимались в период межсезонья. Мол, «Челмет» не решает своей первоочередной задачи — не выступает плацдармом для обкатки кадров для главной команды города. Плюс к этому результаты и игра «черно-белых» в ВХЛ оставляли желать лучшего, что только подливало масла в огонь.

В этот раз все иначе. Дела в клубе, если судить по старту чемпионата, стали куда лучше. По крайней мере, выступление команды заставило закрыть рты скептикам, призывавшим закрыть клуб. Игроки и тренерский штаб «Челмета» в послематчевых комментариях дружно говорят о хорошей атмосфере внутри коллектива, но стараются не делать далекоидущих выводов. Возможно, боятся спугнуть удачу. Разве что форвард Илья Зиновьев позволил себе в сдержанных тонах обрисовать перспективы клуба.

«Мы здесь для того, чтобы попасть в „Трактор“. Ребята молодые, перспективные, энергичные. Команда хорошая. В предстоящем сезоне должны с „Челметом“ попадать как минимум в плей-офф. А там уже будем работать и отталкиваться от ситуации», — отметил хоккеист в интервью пресс-службе клуба.

Кстати, о «Тракторе». В нынешнем сезоне Анвар Гатиятулин подключал к играм четырех игроков, начинавших сезон в «Челмете» — Александра Подкорытова, Ивана Стежкина, Марселя Шолохова и Артема Удота. Закрепились в основной команде и Михаил Рольгизер с Максимом Шабановым, зажигавшие в ВХЛ в сезоне-2021/2022.

Негостеприимные хозяева и «кусачие» гости

Стартовал «Челмет» в новом сезоне гостевым поединком с «Торосом» — одним из самых стабильных клубов в ВХЛ. И, к слову, самым титулованным — коллектив из Нефтекамска трижды завоевывал Кубок Петрова. Подопечным Максима Смельницкого удалось преподнести сюрприз, выиграв 2:1. А затем последовали три подряд поражения.

Впрочем, выправить турнирное положение получилось быстро — в домашней серии из четырех матчей «черно-белые» выиграли три. При этом взяли верх над победителем регулярного чемпионата и обладателем Кубка Петрова сезона-2021/2002 — «Югрой» (2:0) и «Рубином» (3:1) соответственно. Именно после победы над соперниками из Ханты-Мансийска наставник «Челмета» сказал то, чего от него нельзя было услышать в прошлом сезоне.

«Сегодня была видна команда, играли по заданию. Все действовали самоотверженно, с желанием. Если дальше будем так играть — значит мы на правильном пути», — заявил Максим Смельницкий.

Достойно выглядел «Челмет» и в поединке против «Динамо СПб». В равном поединке челябинцы хоть и уступили (4:5), но показали, что готовы биться против любого соперника. Игры в гостях против «Сокола» (1:2 от) и «Ермака» (4:3 от) только подтвердили эти выводы. И еще одна любопытная деталь: «Челмет» здорово пока выглядит на домашнем льду — 3 победы в 4 матчах против сильных соперников тому подтверждение.

Команды подровнялись, а общий уровень Лиги упал?

Позади только месяц дистанции. Понятно, что делать глубокие выводы еще рано. Опытные турнирные бойцы (к которым «Челмет» отнести нельзя) начинают добавлять ближе к финишу регулярного чемпионата, к матчам на выбывание в плей-офф. Возможно, Максиму Смельницкому удалось достучаться до игроков, нужным образом поработать с ними на предсезонке. А может быть, и сам наставник «Челмета» выкинул из своей головы мысли о работе в тренерском штабе «Трактора» и теперь сосредоточен исключительно на работе хэдкоучем его фарма.

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«Я уже не знаю, какая по счету у меня предсезонка. Где-то нагрузка была больше, где-то меньше. Но отмечу то, что в клубе стало больше внимания уделяться физическому состоянию игроков. Сейчас в „Челмете“ более профессиональный подход к тренировочному процессу и восстановительным мероприятиям. Думаю, мы сможем чаще радовать болельщиков своей игрой и передавать им победный привет», — Константин Климонтов, защитник ХК «Челмет».

Вероятно также и то, что подравнялся общий уровень команд в ВХЛ. Точнее, упал. В связи с тем, что в КХЛ сократилось количество легионеров, многие игроки второго эшелона российского хоккея ушли на повышение. Эту мысль, кстати, высказал главный тренер «Лады» Валерий Белов.

«Только из нашей команды контракты с клубами КХЛ подписали пять игроков. Другие ведущие клубы ВХЛ тоже покинули лидеры. Поэтому и результаты матчей в Лиге стали непредсказуемыми, что делает чемпионат только интереснее», — отметил специалист в интервью на сайте ВХЛ.

С его словами трудно не согласиться. Достаточно взглянуть в турнирную таблицу, чтобы в этом убедиться — разрыв между 1 и 15-й командами составляет лишь 4 очка!

«Челмет» в сентябре — краткие итоги

Лучший матч: 15 сентября. «Челмет» — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 2:0

Небольшое преимущество в счете не должно вводить в заблуждение. Челябинцы сыграли образцово-показательно в обороне, не дав сопернику и шанса на спасение. Защита связала по рукам и ногам форвардов гостей. Сибиряки за весь матч нанесли лишь 18 бросков в створ ворот соперника, а Вячеслав Бутеец оформил первый свой «сухарь» в ВХЛ.

Худший матч: 10 сентября. «Нефтяник» (Альметьевск) — «Челмет» — 4:1

Матчем в Альметьевске челябинцы завершали первый гостевой выезд сезона. По всей видимости, на четвертый матч серии «черно-белым» не хватило. К началу третьего периода они «горели» 0:4. Под занавес тот же Ерофеев забил гол-престижа, но он послужил слабым утешением.

Лучший гол: 19 сентября. Александр Рыков в матче «Челмет» — «Динамо СПб» (Санкт-Петербург).

Восходящая звезда челябинского хоккея забросил свою первую шайбу в ВХЛ в поединке с одним из фаворитов чемпионата. 17-летний форвард сделал все сам: поборолся за шайбу в углу площадки, устоял на ногах, вышел на оперативный простор и хлестко бросил по воротам. Жаль, это не помогло «черно-белым» избежать поражения — челябинцы проиграли со счетом 4:5.

Лидер: Константин Климонтов

Не стареющий ветеран челябинского хоккея успешно совмещает в «Челмете» роль дядьки для партнером по команде, не забывая при этом набирать очки за результативность. В активе защитника 6 очков по системе «гол+пас».

Открытие: Михаил Котляревский

Скоростного форварда, пришедшего в клуб из новокузнецкого «Металлурга», с трудом можно назвать открытием — все-таки 25-летний игрок уже старожил ВХЛ. Но в «Челмете» Михаил Котляревский начал здорово — 9 матчей (3 гола и 3 передачи).

Разочарование: Артем Шварев

Кажется, даже в «Тракторе» этот талантливый форвард действует продуктивнее и полезней. В «Челмете» же Артем Шварев пока на «сухом пайке» — в 7 матчах нет заброшенных шайб и лишь одна результативная передача.

Бомбардир: Андрей Ерофеев

Для форварда это уже 10-й сезон в «Челмете» — нет ничего удивительного в том, что опытный игрок часто берет игру на себя, действует в спецбригаде большинства. Прямо здесь и сейчас это лучший бомбардир клуба в сезоне-2022/2023: 8 матчей, 7 очков (5+2) при показатели полезности «+2».