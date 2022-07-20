«Челябинск достоин сильной женской хоккейной команды» — Екатерина Лебедева

В «Белые медведицы» спустя 10 лет вернулась участница двух Олимпиад

В текущем межсезонье челябинский женский хоккейный клуб «Белые медведицы» ведет активную работу на трансферном рынке. Команду пополнили несколько опытных и известных спортсменок, игравших заметную роль в прежних клубах. Одна из них — 32-летняя Екатерина Лебедева. Участница двух Олимпиад спустя 10 лет возвращается в Челябинск для того, чтобы помочь клубу побороться за высокие места в ЖХЛ.

«В Челябинске умеют готовить хороших хоккеисток»

— Екатерина, позади 16 лет карьеры в профессиональных хоккейных командах, а за эти годы ты выступала только в Екатеринбурге, Уфе и Челябинске. Это немного для представителя командных видов спорта.

— Я не любитель часто менять команды. Тем более если на протяжении долгого времени в нем хорошо складываются дела. Зачем искать чего-то нового, если можно продолжать приносить пользу той команде, которая в тебе заинтересована.

— Это присуще тебе не только в хоккее, но и в жизни?

— Скорее да, чем нет. Я не так быстро привыкаю к новому городу и обстановке. Скажем, прожила около шести лет в Уфе, так мне так тяжело было из нее уезжать. Этот город стал вторым домом, настолько я к нему привыкла. Хотя уезжала в ту же Уфу из Челябинска с тяжелыми чувствами. Мне нравилось играть за южноуральский клуб.

— Я правильно понимаю, что лучшие годы своей карьеры ты провела в уфимской «Агидели»?

— Да, именно здесь я впервые завоевала титул чемпиона страны, к которому шла много лет. Затем завоевали с командой еще одно золото. Но и Челябинск оставил много приятных воспоминаний. Именно играя здесь, я получила вызов в национальную сборную в 2013 году, завоевала бронзовые медали чемпионата мира, потом еще была Олимпиада-2014 в Сочи.

— В той же «Агидели» тебя назначили капитаном команды. Хотя обычно дают такие полномочия местным игрокам.

— На тот момент в уфимском клубе не было много местных воспитанниц. Кажется, только Юля Голованова и Катя Захарова играли, остальные все приезжие. Но сейчас, насколько знаю, там стали уделять большое внимание развитию женского хоккея — создали отделение при спортшколе, скоро их будут подключать к основной команде. Но в целом, мне кажется, в любой команде сейчас мало местных воспитанниц играет. Стоит им себя проявить — как тут же их замечают и перетягивают в другие клубы.

— Зато челябинские хоккеистки широко представлены в других командах.

— Да, они играют по всей России. В том же СКИФе много девочек из Челябинска, в «Торнадо». Все это можно объяснить тем, что Челябинск — хоккейный город. И здесь умеют готовить хороших и сильных хоккеисток.

— И это при том, что некоторое время в городе не было профессионального клуба.

— Многое зависит от работы тренерского штаба. По всей видимости, в Челябинске он на высшем уровне. Радует то, что и в других городах стали активней развивать женский хоккей. Причем даже там, где нет профессионального клуба. Девушки выезжают на первенства страны, показывают неплохой уровень игры. Хотелось бы верить, что они не потеряются потом и проявят себя в Женской хоккейной лиге.

«Тяжелая травма едва не поставила крест на карьере»

— Ты уехала из Челябинска в 2014 году. Чем запомнились годы, проведенные здесь?

— В первую очередь сама команда и девчонки, с которыми играла. Вот у нас хорошая банда была! Играли на высоком уровне. Даже бронзу чемпионата России завоевали. И вообще были рядом с пьедесталом. К сожалению, многие из той команды уже завершили карьеру.

— Из той челябинской команды с кем-нибудь поддерживаешь отношения?

— Очень хорошо общаемся с Оксаной Афониной. Она вышла замуж, родила дочку, для которой я являюсь крестной мамой. Часто выходим на связь с Сашей Вафиной, Аней Виноградовой, Дашей Нитейской, Юлей Лавелиной (она сейчас арбитр ЖХЛ). Недавно вот встретилась с тренером Аркадием Леонидовичем Белоусовым. Очень мило и тепло пообщались с ним.

— В том составе играла Любовь Вафина — уникальная хоккеистка, завершившая карьеру в 47-летнем возрасте.

— О да, удивительная женщина! Смотрела на нее и не понимала, как она умудряется такую физическую форму держать. Даже в 45-летнем возрасте могла дать любой молодой девочке фору в скорости. Любовь Валерьяновна — яркий пример того, как профессионально можно и нужно относиться к своей работе. Если следить за своим здоровьем, заниматься саморазвитием, то можно продлить спортивную карьеру.

— В то время и женский хоккей в России был на порядок ниже. Или это не так?

— Ну, не на порядок, все-таки уровень игры был достаточно высоким. Но соглашусь, что сейчас женский хоккей в России выше и продолжает развиваться. В первую очередь, связываю это с созданием Женской хоккейной лиги. В нее влилась команда из Китая «Ванке Рэйз», основу которой составляли североамериканские игроки. Она послужила россиянкам примером того, к чему нужно стремиться.

— Получается, что «Ванке Рэйз» стимулировала развитие хоккея в России?

— Однозначно, да! Каждая российская команда выходила играть против нее с дополнительным настроем и мотивацией, желанием победить. «Ванке Рэйз» — сильный и мастеровитый клуб, который демонстрировал высокие скорости и жесткую контактную борьбу. Хотелось бы больше таких команд в ЖХЛ. Насколько я знаю, в этом сезоне в лигу изъявил желание заявиться клуб из Казахстана. И это здорово! Хотелось бы больше команд-участниц, больше игр. У нас же зачастую такой рваный и непонятный календарь матчей получается — паузы чуть ли не по два месяца.

— А стиль игры и техника в женском хоккее сильно изменились за последние десять лет?

— Конечно! Скорости стали совсем другие, игра стала более интересной и зрелищной. Поспособствовало этому и изменение размеров площадки. Стало меньше толкотни у бортов, игра строится с акцентом на атаку.

— И в жесткости добавил?

— Не думаю. Сейчас большое внимание уделяется тому, чтобы игра была безопасной, стало меньше травм. Конечно, без них тоже никуда, но те же правила каждый год обновляются, вносятся корректировки, запрещающие девушкам жесткий и силовой контакт.

— В твоей карьере были тяжелые травмы?

— Ее я получила на ровном месте — на сборах в Уфе. Разрыв сухожилия получила. Врачи тогда говорили, чтобы я заканчивала с хоккеем, больше играть не смогу. Целый сезон пропустила, долго восстанавливалась.

— Но решила-таки вернуться?

— Помогли родители, друзья, знакомые. Они не дали мне морально пасть духом. В такие моменты любому спортсмену важно не опускать руки, верить в себя. И видеть перед собой другие примеры — есть люди, у которых пострашнее ситуации в жизни случались, но они выбирались из них. Задаешь себе вопрос — а разве ты так не можешь?

— А на льду в неприятные ситуации попадала?

— Хоккей ведь контактный вид спорта, могут ненароком с плеча в голову дать так, что сотрясение получишь. Но, к счастью, таких случаев в моей практике не было.

— У тебя зубы все свои?

— Да, конечно! Почему-то часто у хоккеисток об этом спрашивают. Но мы же играем в защитных шлемах — они помогают. Если бы не они, то, как и мужики-хоккеисты, были бы без зубов. Это для девушек неприемлемо, совсем уж как-то дико (смеется).

«Евгений Кузнецов в компьютерном хоккее играет лучше, чем Овечкин»

— Удается ли поддерживать контакт и общаться с мужчинами-хоккеистами?

— Не со всеми, конечно, но часто общаемся. Скажем, в этом году я выпускалась из УралГУФКа вместе с Александром Степановым. Титулованный хоккеист, известный. Но оставил свой номер телефона и сказал, что если нужен какой-нибудь совет, могу звонить ему в любое время. С Никитой Нестеровым мило и тепло пообщались, когда он привозил Кубок Гагарина в Челябинск и Екатеринбург.

— Складывается впечатление, что мужчины-хоккеисты как будто из другой реальности. В силу своей популярности и звездности им лишнее общение с коллегами-девушками не нужно.

— Нет, я так не думаю. В большинстве своем они отзывчивые и компанейские ребята, без проблем перекинутся парой слов с девушками-хоккеистками. Может быть, раньше они, да и болельщики тоже, скептически могли относиться к тому, что мы занимаемся «неженским» видом спорта. Но ситуация меняется. Взять, например, Северную Америку. У них вообще нет гендерных различий в спорте. И люди одинаково здорово относятся к девушкам, играющим в хоккей. Даже восхищаются ими. В России пока нет такого внимания к женскому хоккею, но его уже хоть воспринимают адекватно.

— На тренировках и в играх девушки вкалывают наравне с мужчинами. Вроде и занимаетесь одним делом, но отдача от такой работы совсем другая.

— Это ты про зарплату имеешь в виду? Это нормально, мужской хоккей гораздо более развит, к нему соответствующее внимание у болельщиков, спонсоров и т. д. По уровню доходов мы никогда не догоним парней. Но это не значит, что не нужно развивать ЖХЛ. Если зритель потянется на трибуны, то женский хоккей будет прогрессировать.

— Есть у тебя какие-то хобби, увлечения?

— Нравится читать книги, причем в бумажном варианте. Недавно прочитала «Убийство в Восточном экспрессе», а потом посмотрела фильм. Разница, конечно, колоссальная. Совершенно разные эмоции и впечатления. Посмотрела фильм «Дом Гуччи», захотелось книгу прочитать. Уверена, что мне она понравится гораздо больше, чем кинолента.

— Телевизор или компьютерные игры?

— ТВ только в выходные дни от нечего делать могу немного посмотреть. Зато в компьютерные игры на SPS4 частенько играю. Конечно же, в NHL. Обычно выбираю себе команду «Вашингтон Кэпиталз».

— И кто у тебя главный бомбардир?

— Евгений Кузнецов! И по голам, и по передачам он у меня лучше играет, чем Александр Овечкин.

— Игровые ситуации в компьютерной игре как-то моделируются в реальном хоккее?

— Ну, только если совсем чуть-чуть. Есть понимание того, где и как лучше сыграть в конкретном эпизоде. В NHL в одиночку матчи не выиграешь, нужно играть больше в пас. И в реальном хоккее должен быть аналогичный стиль игры.

«Ругать девушек нельзя, они слишком ранимые»

— В нынешнем межсезонье «Белые медведицы» активны на трансферном рынке. Кажется, клуб способен уже решать более высокие задачи.

— Если сравнивать с прошлым сезоном, то в Челябинске сохранился основной костяк команды. Сохранились связки и сочетания, и это здорово! Теперь важно, чтобы новобранцы успешно влились в новый коллектив и усилили его. Думаю, тренерский штаб найдет правильные решения, как это сделать.

— А с наставником команды Игорем Знарком знакома?

— Нет, но слышала о нем только хорошее. В прошлом сезоне сильно удивилась тому, что его назначили главным тренером в «Белых медведицах». Подумала тогда: ого, какие люди известные в женский хоккей приходят!

— Челябинские хоккеистки отмечают то, что он редко повышает на них голос.

— Я думаю, это правильно. Все-таки девушки более ранимые и эмоциональные. К ним нужен особый подход. Не такой, какой работает в мужском хоккее. Меня-то уже ничем не удивить, я могу воспринимать и критику и ругань в свой адрес. И сама стараюсь не заводиться в общении с молодыми девчонками, объясняю им, что-то советую. Мы ведь одна команда и должны быть заинтересованы в том, чтобы достигать максимального результата. Есть ощущение, что в этом сезоне мы сможем приятно удивить, а если повезет, то даже побороться за медали ЖХЛ.

Авторы: Алексей Борякин, Виталий Визаулин

Фото: ИА «Первое областное» и из личного архива Екатерины Лебедевой.