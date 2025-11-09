Джордан Гросс принес победу «Трактору» над «Адмиралом» в чемпионате КХЛ

Челябинская команда выиграла 3:1, а защитник «черно-белых» оформил дубль

Челябинский «Трактор» успешно начал выездную серию матчей в чемпионате КХЛ, одержав победу со счетом 3:1 над «Адмиралом» из Владивостока. Героем матча стал защитник «черно-белых» Джордан Гросс, оформивший дубль. В последних четырех играх в активе американца 7 (4+3) результативных очка, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Выезд на Дальний Восток — это всегда серьезное испытание для любой команды. «Моряки» хоть и находятся на дне конференции, но на своем льду играют надежно, накануне они выиграли у омского «Авангарда». Впрочем, сегодня игра «Трактора» приятно удивила и прежде всего то, как хоккеисты «черно-белых» дружно и командно сыграли в обороне.

Хотя начали наши парни игру во Владивостоке с двух неприятных удалений. Выстояли, не дав соперникам и шанса. А затем перешли в наступление. Вообще, игра в первые 10 минут шла на очень высоких скоростях, практически без пауз. А открыл счет в матче классным кистевым броском Джошуа Ливо. Лучший снайпер КХЛ прошлого сезона на скорости ушел от соперника в углу площадки, вышел на удобную позицию и точно бросил — 1:0!

Во втором периоде удвоил преимущество «черно-белых» Джордан Гросс. Он успел на добивание после сольного прохода Егора Коршкова. А в середине периода счет стал 3:0. И вновь в центре внимания оказался канадский защитник «Трактора». Он реализовал большинство, классно исполнив бросок от синей линии.

Вообще, Джордан Гросс в последних матчах играет сверхрезультативно. В поединке с «Адмиралом» он оформил дубль, а его статистика впечатляет: в четырех играх кряду у него 4 заброшенных шайбы и 3 результативные передачи!

Но был у «Трактора» сегодня и еще один герой, а именно — Крис Дригер. Голкипер челябинского клуба сыграл шикарно. Особенно тяжело ему пришлось в третьем периоде, когда хозяева обрушили шквал атак на ворота челябинцев. Но канадец сыграл бесподобно, совершив несколько эффектных спасений. Жаль, ему не хватило двух минут для того, чтобы оформить свой второй «сухарь» в КХЛ.

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 9 ноября. «Адмирал» (Владивосток) — «Трактор» (Челябинск) — 1:3 (0:1, 0:2, 1:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Джошуа Ливо (Андрей Светлаков), 13:37 (5×5).

0:2 — Джордан Гросс (Егор Коршков, Александр Кадейкин), 21:50 (5×5).

0:3 — Джордан Гросс (Егор Коршков, Андрей Светлаков), 33:04 (5×4).

1:3 — Павел Шэн (Даниил Гутик, Либо Шулак), 58:01 (6×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Джордан Гросс («Трактор»)

Главный герой матча — оформил дубль, но куда больше впечатляет его результативная серия: 7 (4+3) в четырех последних играх.

Крис Дригер («Трактор»)

Пожалуй, лучший матч за «черно-белых» в карьере канадского голкипера. Едва не сыграл на «ноль», совершил несколько эффектных спасений.

Егор Коршков («Трактор»)

Проделал большой объем «черновой» работы, выиграл много единоборств. Да и в атаке преуспел — 2 (0+2) очка за матч.

Послезавтра, 11 ноября, челябинцы сыграют в гостях с хабаровским «Амуром», а завершат серию матчей на выезде 13 ноября с омским «Авангардом».

Фото: пресс-служба ХК «Адмирал» (Владивосток) и ХК «Динамо» (Минск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).