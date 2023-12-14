Хоккеист Валерий Ничушкин забросил свою 100‑ю шайбу в НХЛ

Форвард «Колорадо» отметился дублем в ворота «Баффало»

Воспитанник челябинского «Трактора» Валерий Ничушкин стал героем матча чемпионата НХЛ в поединке с «Баффало». Российский форвард клуба «Колорадо Эвеланш» забросил две шайбы и помог своей команде выиграть со счетом 5:1. Второй гол стал 100-м для хоккеиста в сильнейшей лиге мира, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Российский хоккеист «Колорадо Эвеланш» стал лучшим игроком победного матча чемпионата НХЛ с «Баффало Сейбрз». Валерий Ничушкин забросил две шайбы в ворота соперника, последняя из которых стала для хоккеиста 100-й в лиге. В общей сложности игрок провел 485 матчей в НХЛ.

В текущем сезоне в активе воспитанника челябинского «Трактора» 25 набранных очков (12 голов и 13 результативных передач) в 27 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Ранее он защищал цвета клуба «Даллас Старз». В сезоне-2021/22 Валерий Ничушкин стал обладателем Кубка Стэнли, завоевав трофей с «Колорадо Эвеланш».