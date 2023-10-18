Хоккеист из Челябинска Егор Замула забросил первую в карьере шайбу в НХЛ

Она стала победной для «Филадельфии Флайерз» в матче с «Ванкувер Кэнакс»

Сегодня, 18 октября, свою первую в карьере шайбу в НХЛ забросил воспитанник челябинского «Трактора» Егор Замула. Защитник «Филадельфии Флайерз» стал автором гола в ворота «Ванкувер Кэнакс», который стал в итоге победным. Южноуральского хоккеиста признали лучшим игроком матча, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В прошлом сезоне Егор Замула не так часто выходил на лед в свитере «Филадельфии Флайерз». Воспитанник челябинской школы хоккея большую часть сезона провел в клубе «Лихай Вэлли Фантомс», выступающем в АХЛ. Тем не менее в 14 матчах в НХЛ он сумел набрать 4 результативные передачи.

Однако сезон-2023/24 Егор Замула начал в основной команде. И в своем 28-м матче в НХЛ забросил дебютную шайбу. Причем она оказалась победной для «Флайерз» в матче с «Ванкувер Кэнакс» (2:0).





Напомним, что Егор Замула уехал в Северную Америку в 2017 году. Сначала он выступал в системе клуба «Калгари Флэймз». А в сезоне-2020/21 перешел в «Филадельфию Флайерз». В 2020 году в составе сборной России завоевал серебряную медаль молодежного чемпионата мира. В финальном матче наша команда уступила сборной Канады.