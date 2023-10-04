Болельщикам «Трактора» покажут ледовое шоу по мотивам сказки «Маша и Медведь»

Оно состоится перед матчем с «Салаватом Юлаевым» в рамках проекта «Доброшрифт»

Сегодня, 4 октября, в Челябинске хоккеисты «Трактора» проведут очередной матч чемпионата КХЛ. На домашнем льду «черно-белые» сыграют с уфимским «Салаватом Юлаевым». Перед началом матча зрители увидят ледовое шоу по мотивам сказки «Маша и Медведь». Сама игра пройдет в рамках проекта «Доброшрифт», приуроченного к Международному дню ДЦП.

Доброшрифт — это буквы, написанные парнями и девочками с детским церебральным параличом. Проект создан для того, чтобы привлечь внимание к проблеме страшной болезни, и приурочен к Международному дню ДЦП, который отмечается в первую среду октября. Челябинский «Трактор» участвует в этом проекте с 2020 года.

«Перед началом матча хоккейный клуб „Трактор“ презентует ледовое шоу, созданное по мотивам сказки „Маша и Медведь“. Его главной героиней станет 12-летняя Маша из Челябинска — подопечная фонда „Подарок ангелу“», — сообщают в пресс-службе ХК «Трактор».

Хоккеисты «Трактора» выйдут на матч в необычных игровых свитерах с изображением детских рисунков, а также при помощи «доброшрифта» на джерси игроков нанесены фамилии и номера хоккеистов, написанные от руки детьми с церебральным параличом. По окончании поединка в фойе арены состоится благотворительный аукцион, вырученные с него средства будут переданы фонду «Подарок ангелу».