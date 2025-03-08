Челябинский «Трактор» подарил болельщицам красивую победу над «Северсталью»

Встреча 8 марта закончилась со счетом 5:1

Челябинский «Трактор» одержал убедительную победу в завершающем матче домашней серии — встреча с череповецкой «Северсталью» 8 марта завершилась со счетом 5:1, передает корреспондент ИА «Первое областное».

У «черно-белых отличились Семен Дер-Аргунчинцев 13:27), открывший счет в середине первого периода. Во второй 20-минутке почин поддержал Григорий Дронов (30:23), в третьей положение «Трактора» упрочили Андрей Светлаков (40:47, 5×4), Максим Шабанов (49:28) и Никита Коростелев (57:27, 5×4).

Единственную шайбу — гол престижа — у соперника забил Кирилл Пилипенко (44:22).