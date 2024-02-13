Хоккеист «Трактора» Максим Шабанов установил клубный рекорд результативности

Форвард челябинцев набрал 50 очков в регулярном чемпионате КХЛ

Сегодня, 13 февраля, хоккеисты челябинского «Трактора» уступили в гостевом поединке чемпионата КХЛ хабаровскому «Амуру». Подопечные Алексея Заварухина не смогли взять реванш у «тигров» за домашнее поражение, которое потерпели в октябре прошлого года. На выезде «черно-белые» уступили со счетом 3:5. У «Трактора» клубный рекорд установил форвард Максим Шабанов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

У челябинского клуба было предостаточно времени для подготовки к матчу с «тиграми». Однако пяти дней оказалось недостаточно. А может быть, времени для восстановления после предыдущих игр оказалось слишком много. Возможно, хоккеисты выпали из игрового тонуса, что отразилось на их физическом состоянии. По крайней мере, сегодня команда играла «тяжеловесно», не на высоких скоростях.

Уже в самом дебюте игры челябинцы пропустили шайбу в свои ворота. Уже на 31-й секунде матча «тигры» повели в счете. Отличился Владислав Барулин, которому ассистировал Егор Коршков. Впрочем, уже к середине периода «трактористы» вышли вперед. Точные броски нанесли Никита Сошников, а затем Альберт Яруллин. Вот только вели в счете «черно-белые» недолго. Еще до перерыва хозяева льда забросили две безответные шайбы и отправились на перерыв, ведя в счете 3:2.

Во второй трети игры команды продолжили играть в атакующий хоккей. Челябинцы создали у ворот «Амура» несколько опасных моментов, но реализовать их не удалось. Несколько важных спасений совершил Сергей Мыльников, не дав хозяевам льда увеличить преимущество в счете.

В заключительном периоде «Амур» забросил две шайбы благодаря Виктору Балдаеву и Дмитрию Шевченко. «Трактор» ответил голом Максима Шабанова, который установил новый клубный рекорд результативности — набрал 50 очков за один регулярный чемпионат КХЛ и превзошел достижение Томаша Гики.





Завтра, 14 февраля, команды проведут повторный поединок. Игру в прямом эфире покажет телеканал ОТВ. Трансляция будет также доступна на сайте 1obl.tv.