Олег Матыцин оценил академию хоккея «Трактор» в Челябинске

Министр спорта РФ вместе с губернатором Алексеем Текслером осмотрел спортивные объекты

«Мы видим, что есть традиции, есть культура занятий физкультурой и спортом, есть целеустремленные, вдохновленные спортом люди. Для меня очень важны два слова в реализации проекта — это „система“ и „культура“. Здесь существует система и сформирована культура занятий спортом. Знаю, что есть большие планы по спортивной инфраструктуре и организации в дальнейшем спортивных соревнований»,

— прокомментировал Олег Матыцин.

«Все объекты, которые мы сегодня посетили, поддержаны Министерством спорта Российской Федерации, они включены в национальный проект. Это одни из лучших объектов в стране по своему направлению для развития детско-юношеского спорта, для тренировочного процесса. Мы готовы делиться этими проектами, своими наработками»,

— отметил Алексей Текслер.