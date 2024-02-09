Сегодня, 9 февраля, министр спорта РФ Олег Матыцин вместе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером осмотрел спортивные объекты хоккейной системы «Трактор», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
Первым делом министр и губернатор оценили Академию хоккея «Трактор». На двух ледовых площадках проводят тренировки несколько юниорских команд системы клуба. Один из катков оборудован зрительскими трибунами на 250 мест, что позволяет проводить соревнования областного масштаба.
«Мы видим, что есть традиции, есть культура занятий физкультурой и спортом, есть целеустремленные, вдохновленные спортом люди. Для меня очень важны два слова в реализации проекта — это „система“ и „культура“. Здесь существует система и сформирована культура занятий спортом. Знаю, что есть большие планы по спортивной инфраструктуре и организации в дальнейшем спортивных соревнований», — прокомментировал Олег Матыцин.
Далее министр спорта РФ и глава региона посетили тренировочный каток «Трактора». В двухэтажном здании проходят тренировки на льду и занятия по физподготовке. На катке могут одновременно заниматься сразу две команды.
«Все объекты, которые мы сегодня посетили, поддержаны Министерством спорта Российской Федерации, они включены в национальный проект. Это одни из лучших объектов в стране по своему направлению для развития детско-юношеского спорта, для тренировочного процесса. Мы готовы делиться этими проектами, своими наработками», — отметил Алексей Текслер.
На данный момент в Челябинской области работают более 9000 спортивных объектов. За последние пять лет в регионе построили и реконструировали 85 крупных объектов.
Добавим, что ранее в Челябинске состоялось открытие современного спорткомплекса для школы по тхэквондо «Корё». Его площадь составила свыше 1000 квадратных метров, в нем ежедневно будут тренироваться около 340 человек. В торжественном открытии приняли участие министр спорта России Олег Матыцин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
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