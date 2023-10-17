Хоккеисты «Трактора» проиграли на домашней арене «Амуру» в чемпионате КХЛ

Челябинская команда уступила сопернику из Хабаровска со счетом 2:3

«Ребята вышли на игру с хорошим настроем. Видно было, что заряжены, что хотели победить. Это самое главное. Проделали большой объём работы, много бросали. Забили хороший гол. Соперник во втором периоде поймал нас на контратаках. Нужно отдать должное „Амуру“, они очень много шайб поймали на себя. Это очень дорогого стоит»,

— рассказал исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Заварухин.