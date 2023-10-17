Сегодня, 17 октября, хоккейный клуб «Трактор» потерпел поражение во втором матче подряд в чемпионате КХЛ. На домашней арене челябинские хоккеисты в напряженном матче уступили хабаровскому «Амуру» со счетом 2:3. В составе «черно-белых» отличились Виктор Антипин и Виталий Кравцов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
В отсутствие Сергея Калинина с капитаном стал Альберт Яруллин. Впервые в сезоне за «Трактор» сыграл нападающий Артем Удот. В первом периоде зрители увидели обилие силовой борьбы, на двоих команды сделали 15 силовых приемов. Начало поединка прошло с преимуществом челябинцев и уже на 7-ой минуте подопечные Алексея Заварухина открыли счет в матче.
Защитник Виктор Антипин был первым на добивании — 1:0. Однако уже в середине первого отрезка форвард Александр Хохлачев сравнял счет. Отметим, что накануне «Трактор» перед матчем опубликовал забавное видео, в котором обыгрывается скандальный инцидент с нападающим дальневосточной команды. На кадрах маскот челябинского клуба повторяет действия игрока, запрыгивая на капот машины.
Во втором периоде хоккеисты «Трактора» много атаковали, контролировали шайбу, но броски челябинцев блокировались игроками «Амура». Гости же действовали от обороны и старались действовать на контратаках. Два из них хабаровчане реализовали. В составе «тигров» отличились Сергей Колесников и Анатолий Никонцев.
В третьем отрезке форвард челябинцев Виталий Кравцов в большинстве сократил отставание до минимума. За несколько минут до конца встречи Алексей Заварухин заменил Зака Фукале на шестого полевого игрока. Челябинцы насели на ворота «Амура», но сравнять счет им не удалось — 2:3.
«Ребята вышли на игру с хорошим настроем. Видно было, что заряжены, что хотели победить. Это самое главное. Проделали большой объём работы, много бросали. Забили хороший гол. Соперник во втором периоде поймал нас на контратаках. Нужно отдать должное „Амуру“, они очень много шайб поймали на себя. Это очень дорогого стоит», — рассказал исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Заварухин.
Напомним, что послезавтра состоится долгожданное южноуральское дерби: «Трактор» vs «Металлург»! Смотрите матч в режиме онлайн на сайте 1obl. tv. Начало — в 19:00.
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