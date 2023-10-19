Хоккеисты «Трактора» выиграли южноуральское дерби у «Металлурга» в чемпионате КХЛ

Челябинцы одержали волевую победу у магнитогорцев со счетом 2:1

Хоккейное южноуральское дерби в чемпионате КХЛ завершилось в пользу челябинского «Трактора». Сегодня, 19 октября, подопечные Алексея Заварухина вырвали победу у «Металлурга» со счетом 2:1. Хозяева льда уступали по ходу матча, но перевернули ход игры в третьем периоде. Авторами двух заброшенных шайб у «черно-белых» стали Владимир Ткачев и Виталий Кравцов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Хоккейные южноуральские дерби вне зависимости от того, какие места занимают команды в турнирной таблице, вызывает большой интерес у болельщиков. Да и сами поединки, как правило, получаются зрелищными, эмоциональными и бескомпромиссными. Не без оснований стоило ждать искрометного матча и сегодня.

Тренерский штаб «Трактора» при выборе состава на игру немало удивил. В воротах начал матч Сергей Мыльников. Вернулся в заявку Сергей Калинин, но выбыл Данил Юртайкин. Его место в связке с Сошниковым и Робинсоном занял Максим Марушев. Из «Челмета» был вызван Артем Удот. Он был отправлен в четвертое звено к Котляревскому и Шарову, а 13-м нападающим тренерский штаб «Трактора» заявил Рыкова. Неожиданно и. о. главного тренера Алексей Заварухин усадил на скамейку для запасных Мэдисона Бауи, отдав предпочтение восстановившемся после травмы Сергею Шепелеву.

Наставник «Магнитки» Андрей Разин был более консервативен. Оно и понятно: «сталевары» здорово проводят последние матчи, удерживают лидерство в КХЛ. На лед у магнитогорцев вышли игроки в привычных сочетаниях, а ударное звено вновь получилось из воспитанников местной спортшколы: Гребенкин — Грасс — Юров.

Челябинцы начали матч активней, однако «проспали» опасную контратаку, которую завершал опасным броском Роман Канцеров. К счастью, Сергей Мыльников отвел угрозу. В ответ «черно-белые» провели хорошую позиционную атаку, в ходе которой выходили на ударную позицию Артем Блажиевский и Александр Шепелев. Теперь настал черед спасать команду Илье Набокову.

Хозяева продолжали создавать давление у ворот гостей. Михаил Котляревский блеснул индивидуальными действиями, однако вместо того, чтобы бросить по воротам самому, решил отдать пас на Артема Удота. Тот не успел замкнуть его прострел. А спустя пару минут все тот же Котляревский снова вывел партнера по команде на ударную позицию — голкипер «Магнитки» сделал эффектный сэйв. Из других событий в стартовом отрезке матча отметим и попадание в штангу после броска капитана гостей Егора Яковлева.

Во втором периоде лучше действовали уже гости. Хоккеисты «Магнитки» добавили в движении и силовом давлении. Первый тревожный звоночек для хозяев прозвучал после того, как убегал «1 в 0» Роман Канцеров. Голкипер «Трактора» угрозу ликвидировал, а Егор Коробкин после добивания попал в штангу. Затем мог открыть счет в матче Данила Юров, бросавший в упор.

Активность «сталеваров» не прошла даром. Первое их звено заработало на себе удаление, после которого и была заброшена первая шайба в матче. В своей 300-й игре в КХЛ отличился Александр Петунин. Форвард «Магнитки» забил бильярдный гол — с рикошета от конька защитника челябинцев Ильи Карпухина. 0:1.

«Трактор» имел прекрасную возможность сравнять счет в матче в концовке периода, когда дважды играл в формате «5 на 4». Однако поймавший кураж Илья Набоков был на высоте. Все должен был решить третий период.

В нем у «черно-белых» мало что получалось. Скорее гости могли увеличить отрыв в счете, чем «Трактор» его сравнять. Однако в середине периода челябинцам удалось подловить соперника на ошибке. После неудачного выброса шайбы из своей зоны, Илья Карпухин мощно выстрелил от синей линии, а на Владимир Ткачев скорректировал полет снаряда — 1:1.

А затем «Трактор» забил и еще одну шайбу. Однако судьи после видеопросмотра гол отменили, справедливо увидев перед взятием ворот игру высоко поднятой клюшки у Александра Шарова. И все-таки «черно-белые» добились своего. За три с небольшим минуты до финальной сирены Егор Попов выдал изумительный пас на освободившегося от опеки Виталия Кравцова. Форвард челябинцев мастерски реализовал выход «1 в 0».

На финишный штурм у «сталеваров» уже не хватило сил. Совсем скоро, 25 и 27 октября, команды снова встретятся друг с другом. Первый из этих матчей пройдет в Магнитогорске, второй — в Челябинске.