Тренерский штаб женской сборной России по хоккею определился с составом для подготовки к турниру Eurasia Jastar Cup в Астане, который пройдет с 3 по 8 февраля. В национальную команду вызвана защитник челябинского клуба «Белые медведицы» Виктория Кулишова, сообщает пресс-служба ЖХЛ.
В турнире выступят юношеская сборная России U16, национальная женская сборная России, а также команды Казахстана U18 и Белоруссии U18. Матчи пройдут по круговой системе. Также в рамках соревнований пройдет турнир 3×3.
Для подготовки тренерский штаб команды вызвал 28 хоккеисток. Возглавил сборную тренер «Динамо-Невы» Александр Зыбин, его помощниками стали специалисты из «Агидели» Валерий Давлетшин и «7.62» Александр Сырцов.
Расписание Eurasia Jastar Cup по челябинскому времени:
4 февраля
09:00 Россия U16 vs Россия, жен.
13:00 Казахстан U18 vs Беларусь U18
5 февраля
09:00 Белоруссия U18 vs Россия U16
13:00 Казахстан U18 vs Россия, жен.
6 февраля. Турнир 3×3.
14:00 Казахстан U18 vs Россия, жен.
14:50 Россия U16 vs Белоруссия U18
15:40 Матч за 3-е место
16:30 Финал
7 февраля
10:30 Белоруссия U18 vs Россия, жен.
14:30 Казахстан U18 vs Россия U16
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