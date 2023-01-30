Тренерский штаб юношеская сборная России U16 определился с составом команды для подготовки к международному турниру Eurasia Jastar Cup, который пройдет в Казахстане с 3 по 8 февраля. В юношескую сборную вызван форвард челябинского «Трактора-2007» Артем Кулябин, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

В турнире выступят юношеская сборная России U16, национальная женская сборная России, а также команды Казахстана U18 и Белоруссии U18. Матчи пройдут по круговой системе. Также в рамках соревнований пройдет турнир 3×3.

Для подготовки тренерский штаб команды вызвал 28 хоккеистов. Главный тренер Дмитрий Михайлов, его помощниками будут Павел Канарский и Леонид Гришукевич.

Расписание Eurasia Jastar Cup по челябинскому времени:
4 февраля
09:00 Россия U16 vs Россия жен.
13:00 Казахстан U18 vs Беларусь U18

5 февраля
09:00 Белоруссия U18 vs Россия U16
13:00 Казахстан U18 vs Россия жен

6 февраля. Турнир 3×3.
14:00 Казахстан U18 vs Россия жен.
14:50 Россия U16 vs Белоруссия U18
15:40 Матч за 3-е место
16:30 Финал

7 февраля
10:30 Белоруссия U18 vs Россия жен.
14:30 Казахстан U18 vs Россия U16